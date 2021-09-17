我捐日醫療物資 今晚陸續啟運

台灣協助日本抗疫醫療物資啟運儀式，今天下午由行政院政務委員唐鳳（左起）、台灣日本關係協會會長邱義仁與日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰出席。（外交部提供）

2021/09/17 23:25

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部今天下午舉辦對日本援贈醫療物資啟運儀式，由台灣日本關係協會會長邱義仁與日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰共同主持，行政院唐鳳政務委員也到場觀禮，物資今晚起將陸續啟運送至日本。

邱義仁及唐鳳致詞時皆表示，感謝日本多次且及時捐贈台灣疫苗，我方希望透過此次援贈，讓台日之間的相互關懷變成「善的循環」，生生不息、歷久彌堅。

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泉裕泰則表示，武漢肺炎疫情肆虐之際，台灣援贈的醫療物資可以說是及時雨，期盼今後透過台日間的「善的循環」，雙方攜手克服疫情挑戰。

為感謝日本政府5度無償援贈台灣共計390萬劑疫苗，彰顯台日人民同舟共濟的深厚情誼，以及為強化國際合作抗疫，我國政府已宣布捐贈日本1萬台血氧儀及1008台製氧機。

駐日代表謝長廷大使昨代表我國政府在東京舉行捐贈儀式後，日本首相菅義偉特別以中、日文推特發文感謝台灣，內閣官房長官加藤勝信在例行記者會中也再次申謝，並提及台灣是日本重要的夥伴及友人，日本將續與台灣合作共同對抗疫情。蔡總統也在臉書回應，表示「朋友有需要，我們就出手，這才是真朋友」。

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