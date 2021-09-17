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    張亞中民調領先 王婉諭：若當選國民黨恐淪統促黨

    立委王婉諭。（資料照）

    立委王婉諭。（資料照）

    2021/09/17 22:51

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉將於本月25日舉行，這場選戰起先被認為是江啟臣以及朱立倫的對決，想不到立場極度親中的張亞中卻殺出一條血路，成為民調第一的候選人。對此，時代力量立委王婉諭表示，若張亞中真的當選，恐怕連「中華民國」都要在國民黨內被消滅，國民黨將淪為統促黨。

    王婉諭晚間在臉書貼文表示，「作為一個局外人，我當然是作壁上觀，在一旁當個吃瓜群眾。但這有趣的現象，讓我不得不來跟大家分享，到底「張亞中」是誰？他的主張又是什麼？」

    王婉諭指出，張亞中是台大政治系的教授，早在2004年就提出「一中同表」主張，而非「一中各表」。2008年時，張亞中共同創立兩岸統合學會後，就和這個長期主張兩岸統一的組織，不斷往返兩岸，倡議他的統一訴求、反對台獨、反對現行歷史課綱、反對太陽花、甚至反對一中各表和九二共識。

    此外，張亞中也大力批判國民黨內的中國政策，除了說自己要赴北京簽訂《兩岸和平協議備忘錄》，又強調一國兩制只是暫時，結果一定會走向一國一制。也堅持，如果兩岸之間沒有「統一」就不會有「和平」。

    參選後，張亞中則表示自己是唯一能解決兩岸問題的人，更直言「說台灣人不是中國人，只是一時的流行」、「台灣人就是中國人」，而且只要他當選就能帶國民黨重返執政。

    王婉諭評論，張亞中不只是親中學者，更是一個徹徹底底的統派，「令人諷刺的，如果他真的當選的話，恐怕就連『中華民國』都要在國民黨內被消滅，只剩下『中國』，國民黨將直接淪為統促黨。」

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