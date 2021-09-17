為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台灣企業回贈日本124萬枚口罩 將分送80多個市町村

    台灣易廷企業提供124萬枚口罩委託台僑轉贈日本地方自治體，當做124萬劑疫苗的回禮，駐日代表謝長廷等人出席今天的捐贈儀式。（記者林翠儀攝）

    台灣易廷企業提供124萬枚口罩委託台僑轉贈日本地方自治體，當做124萬劑疫苗的回禮，駐日代表謝長廷等人出席今天的捐贈儀式。（記者林翠儀攝）

    2021/09/17 21:29

    〔駐日特派員林翠儀／東京17日報導〕為感謝日本捐贈疫苗給台灣，台灣政府和民間接連以提贈日本醫療物資當做「回禮」。繼昨天政府回贈日方血氧儀和製氧機之後，今天又有台灣企業透過台僑贈送124萬枚口罩給日本的基層自治體。出席見證捐贈儀式的駐日代表謝長廷表示，台日相互鼓勵感謝，擴大善的循環，正能量也持續擴大。

    今天提贈的124萬枚口罩，是由桃園的易廷企業提供，委託台灣醫師聯合會會長宮田功健和僑務顧問林月理，轉贈給日本的「日台共榮首長聯盟」，124萬枚口罩的數字，也是為了答謝日本在今年6月4日贈給台灣124萬劑疫苗。謝長廷及全日本台灣聯合會會長趙中正均出席見證。

    這批口罩已在日前運抵日本，由日台共榮首長聯盟代收，再分配給80多個市町村，代表接受的日台共榮首長聯盟幹事長、琦玉縣本庄市長吉田信解致詞時，特別用台語表達對台灣的感謝。他表示，口罩會分送給市內的學生，並註明這些口罩是來自台灣的報恩，讓小朋友們知道日本和台灣禮尚往來的關係。他還表示，最令他感動的是，口罩盒子上寫著「日台友好」，而不是「台日友好」，讓他覺得台灣真的很謙虛。

    吉田表示，「日台共榮首長聯盟」是由日本地方自治體所組成，目前已經有117個自治體加入，但因為疫情的關係，還沒正式舉辦成立大會，預計10月會舉行。在台日無正式邦交的情況下，希望以此加強彼此交流。

    謝長廷在致詞時表示，不論是昨天的血氧濃度機和製氧機捐贈，或是今天民間的口罩捐贈，他覺得台灣跟日本就是在不斷鼓勵和感謝中，擴大善的循環，正能量也持續擴大，不像中國就是在那罵來罵去，沒什麼意思。

    謝長廷也很樂見「日台共榮首長聯盟」的成立，他表示，地方自治體成立聯盟就是我們草根的力量，也代表著友台力量在擴大。

    台灣企業贈送日本124萬枚口罩給日本地方自治體，當做124萬劑疫苗的回禮，代表接受的日台共榮首長聯盟幹事長、琦玉縣本庄市長吉田信解表示，盒子上印了「日台友好」，而不是「台日友好」，讓他覺得台灣真的很謙虛。（記者林翠儀攝）

    台灣企業贈送日本124萬枚口罩給日本地方自治體，當做124萬劑疫苗的回禮，代表接受的日台共榮首長聯盟幹事長、琦玉縣本庄市長吉田信解表示，盒子上印了「日台友好」，而不是「台日友好」，讓他覺得台灣真的很謙虛。（記者林翠儀攝）

    台灣企業提贈口罩給日本當做回禮，委託僑務顧問林月理（左）、台灣醫師聯合會會長宮田功健（左二）轉贈，由日本「日台共榮首長聯盟」幹事長吉田信解（右）代表接受，駐日代表謝長廷出席見證。（記者林翠儀攝）

    台灣企業提贈口罩給日本當做回禮，委託僑務顧問林月理（左）、台灣醫師聯合會會長宮田功健（左二）轉贈，由日本「日台共榮首長聯盟」幹事長吉田信解（右）代表接受，駐日代表謝長廷出席見證。（記者林翠儀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不只血氧機！謝長廷曝台贈日124萬張口罩 數字有玄機
    2021/09/17 17:58

    不只血氧機！謝長廷曝台贈日124萬張口罩 數字有玄機
    1萬台血氧機回報日本贈疫苗 菅義偉雙語發文：謝謝台灣！
    2021/09/17 10:40

    1萬台血氧機回報日本贈疫苗 菅義偉雙語發文：謝謝台灣！

    大美術館成形 嚴格都審街道優美
    台灣回贈日本醫療物資 防衛相岸信夫出席
    2021/09/16 20:20

    台灣回贈日本醫療物資 防衛相岸信夫出席
    台灣回禮！感謝日本贈疫苗 謝長廷：人情欠太多會破產
    2021/09/16 18:34

    台灣回禮！感謝日本贈疫苗 謝長廷：人情欠太多會破產
    人權展首次日本出展 謝長廷：民主自由不會自動從天而降
    2021/09/15 22:53

    人權展首次日本出展 謝長廷：民主自由不會自動從天而降
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播