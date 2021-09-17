台灣企業回贈日本124萬枚口罩 將分送80多個市町村

台灣易廷企業提供124萬枚口罩委託台僑轉贈日本地方自治體，當做124萬劑疫苗的回禮，駐日代表謝長廷等人出席今天的捐贈儀式。（記者林翠儀攝）

2021/09/17 21:29

〔駐日特派員林翠儀／東京17日報導〕為感謝日本捐贈疫苗給台灣，台灣政府和民間接連以提贈日本醫療物資當做「回禮」。繼昨天政府回贈日方血氧儀和製氧機之後，今天又有台灣企業透過台僑贈送124萬枚口罩給日本的基層自治體。出席見證捐贈儀式的駐日代表謝長廷表示，台日相互鼓勵感謝，擴大善的循環，正能量也持續擴大。

今天提贈的124萬枚口罩，是由桃園的易廷企業提供，委託台灣醫師聯合會會長宮田功健和僑務顧問林月理，轉贈給日本的「日台共榮首長聯盟」，124萬枚口罩的數字，也是為了答謝日本在今年6月4日贈給台灣124萬劑疫苗。謝長廷及全日本台灣聯合會會長趙中正均出席見證。

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這批口罩已在日前運抵日本，由日台共榮首長聯盟代收，再分配給80多個市町村，代表接受的日台共榮首長聯盟幹事長、琦玉縣本庄市長吉田信解致詞時，特別用台語表達對台灣的感謝。他表示，口罩會分送給市內的學生，並註明這些口罩是來自台灣的報恩，讓小朋友們知道日本和台灣禮尚往來的關係。他還表示，最令他感動的是，口罩盒子上寫著「日台友好」，而不是「台日友好」，讓他覺得台灣真的很謙虛。

吉田表示，「日台共榮首長聯盟」是由日本地方自治體所組成，目前已經有117個自治體加入，但因為疫情的關係，還沒正式舉辦成立大會，預計10月會舉行。在台日無正式邦交的情況下，希望以此加強彼此交流。

謝長廷在致詞時表示，不論是昨天的血氧濃度機和製氧機捐贈，或是今天民間的口罩捐贈，他覺得台灣跟日本就是在不斷鼓勵和感謝中，擴大善的循環，正能量也持續擴大，不像中國就是在那罵來罵去，沒什麼意思。

謝長廷也很樂見「日台共榮首長聯盟」的成立，他表示，地方自治體成立聯盟就是我們草根的力量，也代表著友台力量在擴大。

台灣企業贈送日本124萬枚口罩給日本地方自治體，當做124萬劑疫苗的回禮，代表接受的日台共榮首長聯盟幹事長、琦玉縣本庄市長吉田信解表示，盒子上印了「日台友好」，而不是「台日友好」，讓他覺得台灣真的很謙虛。（記者林翠儀攝）

台灣企業提贈口罩給日本當做回禮，委託僑務顧問林月理（左）、台灣醫師聯合會會長宮田功健（左二）轉贈，由日本「日台共榮首長聯盟」幹事長吉田信解（右）代表接受，駐日代表謝長廷出席見證。（記者林翠儀攝）

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