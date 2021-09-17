中共南海擴張 學者示警東沙防務重要性

民進黨中國事務部舉行「東亞安全情勢─中共在亞太地區的軍事作為」座談會，中國事務部主任吳峻鋕（左起）、中山大學亞太英語學程兼任助理教授林穎佑、台灣國際法學副秘書長林廷輝、台北醫學大學通識中心教授張國城等人與會討論。（記者廖振輝攝）

2021/09/17 21:38

〔記者吳書緯／台北報導〕中共近年在南海運用填海造島、運用灰色地帶衝突策略從事擴張，近期外界也點名我國東沙島被中共所覬覦。學者張國城今天指出，東沙島未來是否成為中國要脅台灣的籌碼值得觀察，因為若台灣展現出會因為武力脅迫而屈服的態度，將使東沙相當危險；學者林廷輝說，台灣應加強東沙及南沙太平島的自我防衛能量，並與友盟建立共同防禦體系，才能有效嚇阻中國侵略野心。

民進黨中國部今天在台大校友會館舉行「東亞安全情勢─中共在亞太地區的軍事作為」座談會，由中國部主任吳峻鋕主持，邀請台北醫學大學通識教育中心教授張國城、台灣國際法學會副秘書長林廷輝與中山大學亞太英語學程兼任助理教授林穎佑共同剖析東海與南海的安全情勢，以及灰色地帶衝突問題。

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張國城說，中國在東海和日本有釣魚台主權爭議，近年又劃設東海防空識別區，不過中國在此區的作為是「姿態高，行為審慎」，而中國海空軍實力強化，日本海上自衛隊若在美國沒有介入下，能在海上阻擋中國艦隊可能性很低，因此日本陸上自衛隊最近舉行動員10萬人以上的軍演，就是想定日本海空軍力無法抵擋中共進犯西南諸島，所以進行演習。

然而，張國城說，我國的東沙島雖然不在東海，但離中國近，未來是否成為中國政治上要脅台灣的籌碼，同時測試美國協防台灣具體程度，值得觀察跟注意，也就是如果說台灣展現出會因為武力脅迫而屈服，將使東沙相當危險高。

林廷輝說，中國與東南亞各國在2002年簽署「南海各方行為宣言」，卻仍無法阻止中國奪取黃岩島的歷史，證明縱使與中國簽署了和平協議，形式上雖具法律意義，但事實上並無法有效遏止中國侵略的野心。

林廷輝說，僅消極釋出善意並無法阻止中國持續性的南海擴張行為，台灣應加強東沙群島及太平島的自我防衛能量，並與美日等國建立共同防禦體系，才能有效嚇阻中國侵略野心。但這個目標不僅執政黨政府要努力，在野黨也應配合，相關預算及配套政策才能確實到位。

林穎佑說，中共強調的是四海連動，沒有分東海或南海，若台灣周邊或台灣海峽發生狀況，有可能解放軍於南海進行封鎖，同時共軍航空母艦則從北部戰區南下，因此對台灣來說，台灣問題會緊緊相扣，成為周邊區域問題。

因此，林穎佑提到，日本近期關切台灣，原因在日本二戰時因為海上交通線遭切斷，所以戰敗，若台海發生狀況，日本交通線也同樣會遭切斷，日本並不想重蹈覆轍。

至於灰色地帶衝突，除了小規模軍事行動外，透過在地協力者、媒體宣傳或不實訊息等手段使台灣感受威脅、藉以影響內部民心，同樣也是中共灰色地帶戰略的具體展現。

因此，林穎佑認為，應對中共威脅，除了自身強化防衛能力、凝聚國內團結、積極外交互動外，也要理解並反推中共各種行為背後的意圖，才能避免誤判情況發生，積極推廣全民國防，對內建構、對外展現抵抗意志，也是相當重要。

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