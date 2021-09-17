王浩宇發起抵制ZARA「中國台灣」《環時》今隨即發文護航

圖為ZARA在台北市忠孝東路的旗艦店。（資料照）

2021/09/17 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕前桃園市議員王浩宇16日在臉書指出，知名國際服飾品牌ZARA的官網竟標示「中國台灣」，他因此呼籲「ZARA不道歉，就拒買到倒閉為止」。沒想到中國官媒《環球時報》今（17日）上午隨即撰文力挺ZARA，還酸王浩宇因「惡意攻擊」前高雄市長韓國瑜因此遭到罷免。

王浩宇昨發文批評ZARA的官網標示「中國台灣」，除呼籲「如果台灣人還有骨氣，ZARA不道歉，就拒買到倒閉為止」，也強調會身體力行「我從今天開始，拒買ZARA的任何商品 ，並決定丟掉現有的所有該品牌的衣物。滾出台灣，滾去中國」。

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文章引發網友熱烈迴響，雖然ZARA官方對此未有回應，但最新貼文已遭到大批網友留言抨擊，「Taiwan is a country, not part of China.」、「ZARA of the China」、「滾出台灣吧！」

沒想到中共鷹派喉舌《環球時報》今上午隨即以「ZARA官網稱『中國台灣』，綠營有人不樂意了，還呼籲台灣人拒買」為題撰文護航ZARA，稱2018年初ZARA網站（zara.cn）「JION LIFE」欄目下的「收取衣服」選項介紹中，將台灣稱為「國家」，事後官方稱是錯誤地將台灣稱為「國家」。

《環球時報》稱，國台辦已多次強調，堅持一個中國原則是國際社會普遍共識，是人心所向，大勢所趨；世界上只有一個中國，台灣是中國神聖領土的一部分。任何企圖制造「兩個中國」、「一中一台」、搞「台灣獨立」的行徑都是沒有任何出路的，也必將遭到全體中國人民的堅決反對。

《環球時報》還「特別介紹」王浩宇，指他曾是綠黨共同召集人，去年2月才加入民進黨，「他在全台打開知名度，是從惡意攻擊前高雄市長韓國瑜開始的，因此去年6月6日『罷韓案』過關後，於2019年成立的『罷免王浩宇粉專』再次燃起鬥志宣布啟動罷免，於今年1月16日桃園市議員職務被成功罷免」。

王浩宇表示，「如果台灣人還有骨氣，ZARA不道歉，就拒買到倒閉為止」。（圖取自王浩宇臉書）

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