王浩宇發起抵制ZARA「中國台灣」《環時》今隨即發文護航

圖為ZARA在台北市忠孝東路的旗艦店。(資料照)

2021/09/17 22:23

〔即時新聞/綜合報導〕前桃園市議員王浩宇16日在臉書指出,知名國際服飾品牌ZARA的官網竟標示「中國台灣」,他因此呼籲「ZARA不道歉,就拒買到倒閉為止」。沒想到中國官媒《環球時報》今(17日)上午隨即撰文力挺ZARA,還酸王浩宇因「惡意攻擊」前高雄市長韓國瑜因此遭到罷免。

王浩宇昨發文批評ZARA的官網標示「中國台灣」,除呼籲「如果台灣人還有骨氣,ZARA不道歉,就拒買到倒閉為止」,也強調會身體力行「我從今天開始,拒買ZARA的任何商品 ,並決定丟掉現有的所有該品牌的衣物。滾出台灣,滾去中國」。

文章引發網友熱烈迴響,雖然ZARA官方對此未有回應,但最新貼文已遭到大批網友留言抨擊,「Taiwan is a country, not part of China.」、「ZARA of the China」、「滾出台灣吧!」

沒想到中共鷹派喉舌《環球時報》今上午隨即以「ZARA官網稱『中國台灣』,綠營有人不樂意了,還呼籲台灣人拒買」為題撰文護航ZARA,稱2018年初ZARA網站(zara.cn)「JION LIFE」欄目下的「收取衣服」選項介紹中,將台灣稱為「國家」,事後官方稱是錯誤地將台灣稱為「國家」。

《環球時報》稱,國台辦已多次強調,堅持一個中國原則是國際社會普遍共識,是人心所向,大勢所趨;世界上只有一個中國,台灣是中國神聖領土的一部分。任何企圖制造「兩個中國」、「一中一台」、搞「台灣獨立」的行徑都是沒有任何出路的,也必將遭到全體中國人民的堅決反對。

《環球時報》還「特別介紹」王浩宇,指他曾是綠黨共同召集人,去年2月才加入民進黨,「他在全台打開知名度,是從惡意攻擊前高雄市長韓國瑜開始的,因此去年6月6日『罷韓案』過關後,於2019年成立的『罷免王浩宇粉專』再次燃起鬥志宣布啟動罷免,於今年1月16日桃園市議員職務被成功罷免」。

王浩宇表示,「如果台灣人還有骨氣,ZARA不道歉,就拒買到倒閉為止」。(圖取自王浩宇臉書)

