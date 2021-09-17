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    自費驗抗體恐涉違法 四叉貓大膽預言：這次不會開罰

    四叉貓日前施打高端疫苗後，自費到禾馨診所做抗體檢測，傳有違法之嫌。（圖擷取自劉宇臉書）

    四叉貓日前施打高端疫苗後，自費到禾馨診所做抗體檢測，傳有違法之嫌。（圖擷取自劉宇臉書）

    2021/09/17 20:23

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅四叉貓（劉宇）日前施打高端疫苗後，自費到禾馨診所做抗體檢測，不過卻有違法之虞，引起中央與北市衛生單位關注。對此，四叉貓本人則預測，北市衛生局不會針對這次事件開罰，並且會快速通過申報檢驗抗體這個項目。

    四叉貓晚間在臉書發文為此次事件總結，他指出，禾馨驗抗體可能踩到醫療法第21條和第22條，違反處新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰，「簡單翻譯就是說要開啟哪些檢驗項目得事先跟北市衛生局申請．不然要被罰錢。」對此指揮中心發言人莊人祥回應，禾馨婦產科跟北市府衛生局申報核可後就能幫民眾檢驗抗體。

    針對此事件，許多議員也替四叉貓及禾馨說情：汪志冰市議員表示，「小市民不能去做嗎？他打高端不能測試嗎？」鍾小平市議員表示，「市長我請教你有法外施恩的機會嗎？」游淑慧市議員表示，「請市長開放全台北的市民都能驗抗體！」羅智強市議員表示，「邀請四叉貓去仁愛醫院驗抗體給大家看！」台北市長柯文哲也回應，「他如果自費做檢查也不是甚麼傷天害理的事...」

    台北市議員群起圍攻，加上柯文哲也覺得不該罰，因此四叉貓推斷，「這次禾馨婦產科不會被罰，而且還能快速通過申報檢驗抗體這個項目。」

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