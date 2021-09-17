替網紅驗抗體要罰禾馨？柯文哲：自費檢查不傷天害理

台北市長柯文哲今在議會備詢。（記者方賓照攝）

2021/09/17 15:10

〔記者蔡亞樺／台北報導〕禾馨診所替網紅「四叉貓」檢驗疫苗接種後的抗體生成，傳有違法之嫌，引起中央與北市衛生單位關注，北市衛生局今日也派員前往稽查，禾馨若有違法恐面臨5萬至25萬罰鍰。台北市議員鍾小平今日下午在議會質詢此事是否有法外施恩的機會？台北市長柯文哲說，還是要查查看，但自費檢查也不是犯法、傷天害理的事。

鍾小平質詢時指出，四叉貓抱怨打高端疫苗，抗體很差，四叉貓變成「三腳貓」，怨言很多，但老百姓為了自己權益驗抗體，就算不是中央規定12家醫院，北市府的態度是要說服石崇良？還是依「傳染病防治法」或「醫療法」開罰？

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衛生局長黃世傑答詢表示，沒經過衛生局核定是違法的。鍾小平追問是否會開罰禾馨診所，黃世傑回覆，CDC在8月30日來函，要先查清楚，如果違反規定可能會開罰。

鍾小平問是否有法外開恩的機會？柯文哲對此表示：「這還是要查查看，診所能不能做檢查，自費檢查也不是什麼犯法、傷天害理的事，有時候太.....」柯還沒說完，鍾小平批評這是惡法，市長、局長要三思，柯文哲應允說好。

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