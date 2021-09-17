趙少康為朱加油又稱保持中立 朱立倫：支持趙的團結想法

國民黨主席候選人朱立倫今日接受趙少康廣播節目專訪，會後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2021/09/17 13:04

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人朱立倫今日中午接受中廣董事長趙少康主持的網路直播節目專訪，節目後兩人面對媒體聯訪，有關昨日趙少康以視訊方式公開為朱立倫加油，事後又表達中立態度，朱立倫說，他完全理解趙少康為了黨內團結，尤其是選後團結的想法，今天重點不是趙少康支持他，而是他支持趙這樣的團結想法。

趙少康則說，他對黨主席選舉一直保持中立態度，先前也說過朱立倫如果有活動，他也會參加，昨天朱在高雄造勢，他無法前往，因此以視訊方式現身，他希望每一位黨主席候選人都要加油，最後由黨員選出一位最適合的主席。

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對於此事被媒體解讀為轉彎，趙少康說，他沒有轉彎，那是媒體的解讀，媒體有自己的立場，他也管不了媒體怎麼解讀。

國民黨明天將恢復舉辦分區政見說明，首場「高屏場」上午登場，下午還有一家電視台要舉辦候選人辯論會，對於媒體詢問是否擔心再發生「三打一」的情況？朱立倫說，不管局面會如何，他都會坦然面對，把希望讓國民黨變得更好、更強、更團結的策略向大家報告。

此外，針對公視法擬修法讓行政院長可以指定董事長，媒體詢問公視是否會變成央視？朱立倫表示，民進黨的所有作為都是走向民主獨裁，立法院變成立法局，監察院變成民進黨的監察局，一切都由民進黨掌控，沒有任何監督力量，所有原本應該客觀公正的組織，都被民進黨掌控，包括NCC可以撤銷電視台的執照，因此公視要變成央視，他一點都不覺得意外，但這樣的民主獨裁對台灣非常不好。

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