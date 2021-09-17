集體撕毀3+11報告灑向蘇揆 國民黨團：枉死人命無處申冤！

行政院長蘇貞昌（後中）17日就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程到立法院專案報告及備詢，衛福部長陳時中（後左）、交通部長王國材等官員列席，國民黨立委在表決議事日程草案增列討論事項時，手持標語在場中高呼口號，要求行政院長蘇貞昌道歉。（記者廖振輝攝）

2021/09/17 11:47

〔記者陳昀／台北報導〕行政院長蘇貞昌今率部會首長到立法院就「3+11」決策過程專案報告並備質詢，國民黨團總召費鴻泰帶頭痛斥內容歌功頌德，要求退回，還說「這些枉死的人都在我們的上空！」國民黨立委則集體撕毀報告灑向蘇揆，立法院長游錫堃宣布暫時休息10分鐘，蘇揆走出議場時，費鴻泰還罵「好意思走？好意思就永遠不要回來！」

立法院今通過國民黨團提出的決議案，要求行政院應責成衛福部、外交部及駐美代表處，結合民間力量，積極向美方催貨，並請美國政府協調；但國民黨團要求蘇揆針對3+11政策破口造成國人死亡向國人道歉，以及針對太魯閣事故成立跨黨派台鐵改革監督小組，兩項決議案被執政黨以人數優勢否決。

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蘇貞昌準備上台報告時，國民黨團集結在議場前杯葛，並搬出寫著「陳時中3+11防疫破口」、「蘇貞昌枉死人命無處伸冤」、「蔡英文千古罪人」的人形立牌，費鴻泰痛斥，死了1600人不該道歉嗎？良心安嗎？那些人就該死嗎？不該道歉嗎？有良心嗎？良心在哪裡？蘇貞昌道歉！

費鴻泰痛批，送到立法院的3+11書面報告都在敷衍、歌功頌德，國民黨團要的是調查報告，但完全沒有調查、沒有檢討、沒有真相，蘇貞昌、陳時中一點道歉的意思都沒有，立委還集體撕毀報告灑向蘇貞昌。

費鴻泰質疑，蘇貞昌陳時中一點道歉的意思嗎？「這些枉死的人都在我們上空！都是好朋友的家人！蘇貞昌、陳時中有良心嗎？人就可以這樣死了嗎？有真相嗎？我們不接受這樣的調查報告！好意思嗎？我們不接受這個報告，要求退回、重新調查！退回報告！」

眼見狀況無法收拾，游錫堃喊了幾次「請回座位」、「請維持秩序」後，宣布休息10分鐘，蘇貞昌步出議場時，費鴻泰追罵「你還好意思走？好意思就永遠不要回來！」

行政院長蘇貞昌17日就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程到立法院專案報告及備詢，衛福部長陳時中、交通部長王國材等官員列席，國民黨立委在表決議事日程草案增列討論事項時，手持標語在場中高呼口號，要求行政院長蘇貞昌道歉。（記者廖振輝攝）

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