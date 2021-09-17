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    美澳外長防長聯合聲明再納台 外交部感謝堅定支持

    外交部發言人歐江安。（資料照，記者呂伊萱攝）

    外交部發言人歐江安。（資料照，記者呂伊萱攝）

    2021/09/17 11:20

    〔記者楊丞彧／台北報導〕美國與澳洲16日舉行外長和防長「美澳部長級諮商」（AUSMIN），聚焦中國威脅，雙方會後發表聯合聲明，表示台灣在印太地區扮演重要角色，美澳兩國都有意強化與台灣關係，並稱台灣是兩國的重要夥伴。對此，外交部發言人歐江安回應，外交部誠摯感謝美、澳繼去年以來，再度在AUSMIN聯合聲明納入台灣，公開且堅定表達對台灣的支持。

    歐江安指出，台灣位處東亞第一島鏈重要樞紐位置，在區域穩定及繁榮上一向扮演關鍵角色。美國拜登政府上任以來，持續聯合理念相近國家，展現對我國的強勁支持，以及對台海和平穩定的高度重視。拜登政府已多次重申恪守《台灣關係法》及「六項保證」，也強調美國對台承諾「堅若磐石」。

    歐江安也提到，澳大利亞政府近年來多次在國際場合公開支持台灣，包括澳洲總理莫里森（Scott Morrison） 今年7月首度公開支持台灣參與世界衛生大會（WHA），6月的澳洲與日本「2+2部長級諮商」以及8月首屆澳洲、法國「2+2部長級諮商」兩份聯合聲明，均首次提及重視台灣海峽和平穩定的重要性。

    歐江安強調，我國政府將在既有的堅實基礎上，持續與美國、澳大利亞以及其他理念相近國家緊密合作，拓展台灣的國際空間，捍衛民主制度與共享價值，及以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。

    澳洲國防部長杜登（左起）、外交部長潘恩，16日與美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀會晤。（路透）

    澳洲國防部長杜登（左起）、外交部長潘恩，16日與美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀會晤。（路透）

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