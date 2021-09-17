行政院「3+11決策專案報告」 江啟臣：官官相護

針對行政院今日向立法院所做「3+11決策專案報告」，請假參選中的國民黨主席江啟臣在臉書發文指出，他的結論只有4個字「官官相護」。（圖擷取自江啟臣臉書）

2021/09/17 09:22

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院今日向立法院所做「3+11決策專案報告」，請假參選中的國民黨主席江啟臣在臉書發文指出，他的結論只有4個字「官官相護」。

江啟臣說，他本以為行政院終於有勇氣檢討「3+11」所造成的過失與錯誤，就是這個輕忽的決策，令國內數以萬計的民眾染疫、800餘名國人染疫過世，進而導致數千億台幣的經濟重創，但在通篇檢討報告裡面，他只看到「推卸」、「吹捧」、「避重就輕」。

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他批評，報告內容美其名是檢討，更像是竭盡所能的歌功頌德政績一番。

江啟臣指出，他要問行政院長蘇貞昌3件事情，隻字未提「推手」范雲，到底是要護航什麼？隱瞞什麼？倉促開放「3+11」，沒有配套、沒有科學依據，到底中間是誰在施壓？既然報告言明，錯誤決策是由指揮官下令，難道不用懲處陳時中？沒有人需要因此負責嗎？

對於蘇揆說，「防疫決策不可能都盡善盡美」，江啟臣表示，他更要告訴蘇揆，防疫決策不可以漏洞百出，台灣防疫成績並非偶然，而是國人共同努力所築起的防護網 ， 政府現在有功勞就搶收割，有過失全是別人的心態，對於缺乏疫苗保護的台灣，只會有害無益。

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