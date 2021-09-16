桃園市青年局長辭職 顏蔚慈將回新北蘆洲參選議員

顏蔚慈（著紅衣者）上班最後一天，還是克盡職責陪市長鄭文燦視察安東基地。（記者謝武雄攝）

2021/09/16 20:23

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府青年事務局長顏蔚慈今天（16日）無預警宣布辭職，透露將投入新北市第3選區（蘆洲、三重）下屆市議員選舉；據悉，顏蔚慈與夫婿王安邦都是行政院長蘇貞昌子弟兵，2人7年前到桃園幫忙鄭文燦競選，曾是市府局處首長「夫妻檔」，去年總統大選後，王安邦到勞動部接政務次長，當時顏蔚慈就醞釀要投入基層選舉，幾經考慮後，終於決定辭職回鄉參選。

與顏蔚慈熟捻的地方人士透露，顏蔚慈一度考慮在桃園市參選市議員，但評估沒有空間，最後決定回娘家參選，畢竟蘆洲、三重是民進黨大本營，現任7位市議員當中，民進黨議員就有5人，顏蔚慈評估參選空間甚大。

請繼續往下閱讀...

顏蔚慈2014年到桃園幫忙打選戰，當時鄭文燦的文宣大將還有王安邦、總統府發言人張惇涵、市府秘書處長顏子傑等人，除顏子傑外，顏蔚慈、王安邦、張惇涵都是蘇系人馬，顏蔚慈、王安邦在服務桃園期間結為連理。

事實上顏蔚慈行政歷練相當完整，擔任青年事務局長2年多的時間，闢建安東、新明等青創基地，頗具大將之風，歷任經濟發展局主任秘書、2016台灣燈會專案、秘書處機要專員、國策研究院企劃助理，而隨著夫婿入閣服務後，顏蔚慈也希望轉換角色，從地方選舉出發，也希望為蘇系在新北再拿下一席市議員席次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法