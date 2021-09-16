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    青年代表問如何看待天然獨 朱立倫：應是天然「台」

    國民黨主席候選人朱立倫今下午與青年朋友座談，分享他對新世代經濟的想法。（記者王榮祥攝）

    國民黨主席候選人朱立倫今下午與青年朋友座談，分享他對新世代經濟的想法。（記者王榮祥攝）

    2021/09/16 15:32

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨主席候選人朱立倫今下午在高雄「與青年有約」活動裡，被問及如何看待天然獨？他回應指出，所有在台灣出生的朋友包括他，都很愛台灣，應該是天然「台」，不是天然獨。

    朱立倫今在國民黨員人數最多的高雄走透透，下午由挺朱民代與團體在萬豪酒店舉辦系列挺朱座談，包括與青年有約、與議員相見歡、與趙少康連線、黨代表作伙來打拼、正藍社團挺朱後援會、黃埔大會師陸戰隊74週年隊慶等。

    與青年有約現場，朱立倫強調國民黨現在最重要的事是改變，改變就是要聽年輕人的聲音，國民黨一定要改變，一定要符合21世紀所有年輕人的希望，要讓台灣更好、兩岸和平、得到世界重視、讓中華民國發光發熱，這也是年輕人的希望。

    他認為，台灣不能只有上一代的台積電，要在未來有更多希望，尤其年輕世代關心的經濟發展、新創時代、甚至氣候變遷與環保議題，還有很多年輕人關切的動保議題，每一項都是重點。他另提到自己是第1個提出，要把氣候變遷納入修憲議題，也主張把動物保護納入國家重要政策，在新創時代、國民黨要成為真正支持年輕朋友的政黨。

    與會青年問朱立倫如何看待天然獨？朱立倫說，所有在台灣出生的朋友包括他，都很愛台灣，是天然「台」、不是天然獨。天然台就是大家都愛台灣，而國民黨是最愛台灣的政黨，即便上一代，蔣經國前總統幫大家打造十大建設、創造台積電與新竹科學園區，所以國民黨最愛台灣，下一代也都會更愛台灣，要把台灣新一代經濟發展起來。

    他進一步提及，包括新創時代、AI、區塊鏈，所有年輕世代關心的新經濟議題，國民黨都要做得更好，才能讓年輕人相信我們愛台灣，才能讓國民黨與下一代跟台灣站在一起，大家就是天然台，愛台灣、堅持民主自由、熱愛中華民國。

    國民黨主席候選人朱立倫提及年輕世代應該是天然台，不是天然獨。（記者王榮祥攝）

    國民黨主席候選人朱立倫提及年輕世代應該是天然台，不是天然獨。（記者王榮祥攝）

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