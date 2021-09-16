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    獨家》政院通過海空戰力提升草案 增程「雄三」飛彈確定量產

    國軍確定將於2023年至2026年，量產增程型「雄三」反艦飛彈，代表這款經過多次測試的國產軍事裝備已趨於成熟。圖為海軍沱江軍艦發射雄三飛彈畫面。（圖：取自國防部臉書專頁）。

    國軍確定將於2023年至2026年，量產增程型「雄三」反艦飛彈，代表這款經過多次測試的國產軍事裝備已趨於成熟。圖為海軍沱江軍艦發射雄三飛彈畫面。（圖：取自國防部臉書專頁）。

    2021/09/16 15:10

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕行政院院會今日通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，包括8項、10類國造飛彈、艦艇採購案將於2026年底前完成。值得注意的是，根據國防部送至立法院的特別條例書面報告內容顯示，國軍確定將於2023年至2026年，量產增程型「雄三」反艦飛彈，代表這款經過多次測試的國產軍事裝備已趨於成熟。

    根據國防部送至立法院的書面報告揭示，國軍將透過最高2400億元的特別預算，建構8項、10類軍備，雖未註明量產數量以及確切預算分配額度，但值得住的是，國軍確定自2023年至2026年，執行「岸置反艦飛彈系統」第二階段案，並註明此案適用於量產「雄三飛彈增程型及機動車組」。

    根據此報告，國軍原訂於2017年至2026年，實施「岸置反艦飛彈系統」採購案，雖國防部去年度公開預算書僅呈現2017年執行到2023年的「機動飛彈車」案，但只提及雄二反艦飛彈的量產及延壽案，「雄三飛彈」及增程雄三的量產案則未見曾於公開預算書之中。

    至於增程型雄三飛彈的性能，外傳最大射程可達400公里，比一般雄三飛彈的150公里遠上許多，但國軍未曾公開證實此飛彈的確切性能與諸元。

    增程型雄三飛彈的性能，外傳最大射程可達400公里，比一般雄三飛彈的150公里遠上許多，但國軍未曾公開證實此飛彈的確切性能與諸元。圖為中科院發射雄三飛彈的畫面。（擷取自中科院官網）

    增程型雄三飛彈的性能，外傳最大射程可達400公里，比一般雄三飛彈的150公里遠上許多，但國軍未曾公開證實此飛彈的確切性能與諸元。圖為中科院發射雄三飛彈的畫面。（擷取自中科院官網）

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