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    政院：3+11決策可受公評 報告最快今送至立院

    行政院發言人羅秉成表示，3+11決策可受公評。（記者李欣芳攝）

    行政院發言人羅秉成表示，3+11決策可受公評。（記者李欣芳攝）

    2021/09/16 13:32

    〔記者李欣芳／台北報導〕國內先前因爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情，外界將矛頭指向政府將國籍航空機組員隔離改為「3+11」天，導致華航諾富特群聚案，台灣民眾黨立委邱臣遠今天召開記者會，質疑遲遲未見「3+11」調查報告，至今還是無法還原真相，令人遺憾，也無法接受。對此行政院做出回應。

    行政院發言人羅秉成表示，關於立法院6月18日決議要求行政院成立「3+11」調查小組並於3個月內提出調查報告一事，調查小組確實已經成立，調查報告也接近完竣，只剩相關行政流程，最快今天送至立法院，最慢明天也會提出。

    至於國民黨團要求行政院長蘇貞昌明天赴立院提出專案報告前應對「3+11」的決策公開道歉，羅秉成沒有直接回應，不過他說，調查報告將詳細說明「3+11」決策原委、事實理由、程序適法性等等，決策過程如何可受公評，但報告為立法院所要求，因此內容不便事先揭露。

    立法院新會期明天將開議，邀請行政院長蘇貞昌提出「3+11」決策過程專案報告並備質詢。據了解，蘇貞昌明天在報告時，可望如實還原當初的決策調整過程。

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