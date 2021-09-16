力爭高鐵設站宜蘭 地方跨黨派赴立院陳情

國民黨籍的宜蘭縣議長張建榮與民進黨籍的宜蘭市長江聰淵、立委陳歐珀，及多位宜蘭縣議員等人，今天到立院向同為宜蘭人的院長游錫堃遞交「迎接高鐵，宜蘭站是最佳方案」陳述書。（陳歐珀辦公室提供）

2021/09/16 13:17

〔記者鍾麗華／台北報導〕交通部上個月釋出高鐵延伸宜蘭的「四城站」是最佳設址地點，掀起地方反對聲浪，國民黨籍的宜蘭縣議長張建榮與民進黨籍的宜蘭市長江聰淵、立委陳歐珀，及多位宜蘭縣議員等人，今天到立院向同為宜蘭人的院長游錫堃遞交「迎接高鐵，宜蘭站是最佳方案」陳述書，游錫堃接下陳述書表示，宜蘭縣跨黨派都站出來反對在四城設站，希望行政院要深思。

江聰淵表示，宜蘭站周邊擁有近30公頃的公有土地，不會徵用優良農地，相較於四城或其他選項，對人民身家財產衝擊可降到最低，而宜蘭站是全縣交通中心點，未來高鐵、快鐵、台鐵「三鐵共構」，還有現成的接駁系統，可直通全縣各主要景點與聚落，達成「時間無縫、空間無縫」的便捷轉乘效率。

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陳述書中也指出，高鐵選址不應只著眼在新市鎮開發的財務效益，若設址不當，日後接駁轉運將付出天價成本。例如西部高鐵的苗栗後龍站、彰化田中站、雲林虎尾站、嘉義太保站，幾乎都是現成開發失敗的案例。理性的大多數宜蘭人認為，高鐵可帶動宜蘭縣整體區域振興，但不該罔顧人民權益，卻製造出炒作土地的弊端。

對於外界質疑高鐵選址恐涉民進黨內正國會與新潮流間的派系鬥爭，對此，游錫堃強調，跨黨派都表達反對意見，跟派系沒有關係。游錫堃也轉頭問江聰淵及陳歐珀是什麼派系，江聰淵說是新潮流，陳歐珀則說是正國會。

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