海空戰力提升計畫自製優先 蘇貞昌：捍衛國安要展現決心

行政院長蘇貞昌強調，捍衛國安要展現決心，海空戰力提升計畫以自製優先。（資料照）

2021/09/16 13:05

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會今天通過國防部「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案。國防部將分5年編列特別預算案，籌獲各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統，包含岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器系統。

行政院長蘇貞昌今天指出，中共謀我日亟，機艦繞台迄今從不停止，而且加強、加劇。台灣作為熱愛自由、民主、平等的國家，我們要捍衛2300萬人民，我們要維護國家主權、國家安全、國人安全。

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蘇貞昌表示，我們不但要有這個決心，也要有這個準備。自己要展現決心跟付出努力，國際才會看得起我們，只有自助、也才有人助，而蔡總統也一再表示，台灣唯一的路只有自己更強大、更團結，因此基於現實區域環境的變化，以及各方面戰備的需要，特別在今天提出海空戰力提升計畫採購特別條例。

他說，這項特別條例是依預算法相關規定，編列海空戰力提升計畫所需經費上限為2400億元的特別預算，以逐年籌獲國造各式精準飛彈及高效能艦艇等武器系統。另外，本案武器裝備的採購，以國造自製為優先，有助帶動廠商投入國防產業供應鏈，創造國防安全與經濟效益雙贏目標。

這項特別條例草案條文計有8條，重點包含定義海空戰力提升計畫採購，指主管機關及所屬機關、機構，以及部隊辦理經行政院核定的各式精準飛彈、海軍高效能艦艇、海巡艦艇戰時武器加裝與相關支援系統，和裝備的獲得、產製、維修、工程及訓練。草案第5條規定，計畫採購所列項目的獲得、產製、維修、工程及訓練，得採限制性招標，委由國內依法設立的法人、機構或團體辦理。

草案第6條則規範經費上限為2400億元，以特別預算方式編列，預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定的限制。至於實施期間，草案第8條明定，條例自公布日施行，到中華民國115年12月31日止。

國防部指出，條例訂定預計有3效益，首先是快速提升戰力、建構防衛體系，在短期內籌建可快速量產武器裝備，有效提升防衛作戰可恃戰力，建構自我防衛決心，嚇阻敵人軍事冒進。第二個效益是落實國防自主、提升自製能量，透過結合產、官、學、研科技能量，落實武器自研自製，厚植國防自主能量，並帶動國防產業升級。

第三個效益，國防部指出，是擴大國內釋商、促進經濟效益。藉由兼顧國防安全與經濟發展下，有效結合政府資源與民間力量，擴大國內釋商、衍生產業效益及提升就業機會。

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