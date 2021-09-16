為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    海空戰力提升計畫自製優先 蘇貞昌：捍衛國安要展現決心

    行政院長蘇貞昌強調，捍衛國安要展現決心，海空戰力提升計畫以自製優先。（資料照）

    行政院長蘇貞昌強調，捍衛國安要展現決心，海空戰力提升計畫以自製優先。（資料照）

    2021/09/16 13:05

    〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會今天通過國防部「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案。國防部將分5年編列特別預算案，籌獲各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統，包含岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器系統。

    行政院長蘇貞昌今天指出，中共謀我日亟，機艦繞台迄今從不停止，而且加強、加劇。台灣作為熱愛自由、民主、平等的國家，我們要捍衛2300萬人民，我們要維護國家主權、國家安全、國人安全。

    蘇貞昌表示，我們不但要有這個決心，也要有這個準備。自己要展現決心跟付出努力，國際才會看得起我們，只有自助、也才有人助，而蔡總統也一再表示，台灣唯一的路只有自己更強大、更團結，因此基於現實區域環境的變化，以及各方面戰備的需要，特別在今天提出海空戰力提升計畫採購特別條例。

    他說，這項特別條例是依預算法相關規定，編列海空戰力提升計畫所需經費上限為2400億元的特別預算，以逐年籌獲國造各式精準飛彈及高效能艦艇等武器系統。另外，本案武器裝備的採購，以國造自製為優先，有助帶動廠商投入國防產業供應鏈，創造國防安全與經濟效益雙贏目標。

    這項特別條例草案條文計有8條，重點包含定義海空戰力提升計畫採購，指主管機關及所屬機關、機構，以及部隊辦理經行政院核定的各式精準飛彈、海軍高效能艦艇、海巡艦艇戰時武器加裝與相關支援系統，和裝備的獲得、產製、維修、工程及訓練。草案第5條規定，計畫採購所列項目的獲得、產製、維修、工程及訓練，得採限制性招標，委由國內依法設立的法人、機構或團體辦理。

    草案第6條則規範經費上限為2400億元，以特別預算方式編列，預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定的限制。至於實施期間，草案第8條明定，條例自公布日施行，到中華民國115年12月31日止。

    國防部指出，條例訂定預計有3效益，首先是快速提升戰力、建構防衛體系，在短期內籌建可快速量產武器裝備，有效提升防衛作戰可恃戰力，建構自我防衛決心，嚇阻敵人軍事冒進。第二個效益是落實國防自主、提升自製能量，透過結合產、官、學、研科技能量，落實武器自研自製，厚植國防自主能量，並帶動國防產業升級。

    第三個效益，國防部指出，是擴大國內釋商、促進經濟效益。藉由兼顧國防安全與經濟發展下，有效結合政府資源與民間力量，擴大國內釋商、衍生產業效益及提升就業機會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台海軍情》「萬劍」彈、「劍翔」無人機 全列特別預算
    2021/09/16 11:59

    台海軍情》「萬劍」彈、「劍翔」無人機 全列特別預算
    台海軍情》行政院拍板量產 「雄昇」飛彈揭神秘面紗
    2021/09/16 11:40

    台海軍情》行政院拍板量產 「雄昇」飛彈揭神秘面紗

    桃園指標重劃區漲幅高 民眾急卡位
    談「海空戰力提升特別條例」 黃澎孝：反應總統捍衛台灣決心
    2021/09/16 09:45

    談「海空戰力提升特別條例」 黃澎孝：反應總統捍衛台灣決心
    海空戰力提升特別條例 政院今拍板
    2021/09/16 05:30

    海空戰力提升特別條例 政院今拍板

    經典神級零食 睽違十年全新口味！
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播