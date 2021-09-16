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    高市議會定期會9/28開議 將審56土地處分讓售案

    高市議會今召開程序委員會，同意83提案全數上程。（記者王榮祥翻攝）

    高市議會今召開程序委員會，同意83提案全數上程。（記者王榮祥翻攝）

    2021/09/16 12:39

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會第三屆第6次定期大會將自9月28日起召開，今依例舉行程序委員會議，同意市府提案82案及有關機關提案1案上程，其中有關市有土地處分讓售案計有56 案。

    程序委員會由議長曾麗燕主持，副議長陸淑美，議員童燕珍、鄭光峰、朱信強、曾俊傑、韓賜村、陳善慧、劉德林等與會。

    議會說明，截至9月11 日，議會共收到82案市府提案及有關機關提案1案，市府提案包括民政類2案、社政類4案、財經類58案、教育類8案、農林類1案、交通類3案、警消衛環類2案、工務類1案及法規類3案，經程序委員會審慎討論，全數同意上程。

    審計部高雄市審計處則提出「109年度高雄市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告案」，送議會審議。

    有關專案報告議程，目前先安排10月22日上午舉行「中油高雄煉油廠土地污染整治」專案報告，同日下午舉行「731石化氣爆事件民間捐款專戶收支運用情形」調查專案小組報告；另11月12日下午、12月6日下午，亦安排有專案報告，報告主題尚未定案。

    另市府提案涉及市有土地讓售案部分計有56案，民政局提出1案，財政局提出55案。

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