台海軍情》行政院拍板量產 「雄昇」飛彈揭神秘面紗

圖為台灣正在研發的雄二E巡弋飛彈想像圖。（資料照，圖片取材自台海軍情網站）

2021/09/16 11:40

〔記者涂鉅旻／台北報導〕行政院院會今日通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，明定特別預算上限為新台幣2400億元，為期5年生產各式飛彈、高效能艦艇。值得注意的是，原皆被列為機密預算、以「雄昇」計畫為名的「雄二E」對地巡弋飛彈，終於在此次量產計畫，代表我國政府對於此攻陸彈種的存在，已不再隱晦。

中科院在上世紀末因應敵情，自「雄風二型」反艦飛彈為基礎，研發「雄二E」巡弋飛彈，傳第一代彈種的射程約600公里左右，不過考量該案機敏性，因此國軍鮮少對外證實此案存續與量產情形。唯國防部在去年度公開預算書之中，有一項「雄昇飛彈18年延壽驗證案」，已間接證明這項飛彈確實在國軍服役，據此推估，國軍這批飛彈的服役時間點，應落於2002年左右。

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國防部今年送至立法院的「五年兵力整建及施政計畫報告」也公開點出，在遠程打擊戰力方面，國軍將強化劍翔反輻射無人機、雄昇及萬劍飛彈等遠距精準武器，打擊敵作戰重心與關鍵要害，阻滯敵海、空戰力發揮。

另，外傳中科院正尋求該型飛彈的增程計畫，美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）更曾於2018年發布報告推估，「雄二E」增程型射程可達1200公里，唯軍方始終未予以證實。

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