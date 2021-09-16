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    政院通過雄昇飛彈量產等8案列入特別條例草案 將送立院審議

    行政院院會今天通過國防部所提特別預算的法源「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，明定提出特別預算上限為2400億元。並列出要發展的8項軍事採購項目，圖為中科院生產的天弓三型飛彈，即為特別條例草案中所稱的陸基防空系統。（圖：取自中科院網站）

    行政院院會今天通過國防部所提特別預算的法源「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，明定提出特別預算上限為2400億元。並列出要發展的8項軍事採購項目，圖為中科院生產的天弓三型飛彈，即為特別條例草案中所稱的陸基防空系統。（圖：取自中科院網站）

    2021/09/16 11:40

    〔記者李欣芳／台北報導〕因應中國武力威脅，國防部將提出飛彈全量產特別預算案，包含產製具「源頭打擊」能力的飛彈以及造艦經費，行政院長蘇貞昌今天上午主持院會，通過國防部所提特別預算的法源「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，明定提出特別預算上限為2400億元。

    「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」指出，將籌獲各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統，包含：岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器系統等8大項軍購，以有效提升國軍整體戰力。

    這項特別條例明定相關軍事採購案將自條例公布日施行，至於施行期限到115年12月31日為止，也就是為期5年的海空軍力提升採購案。

    國防部表示，這次新訂條例主要考量當前敵情威脅嚴峻，嚴重影響我國防安全，亟須於短時間籌獲發展成熟及可快速如期量產之武器裝備，建構可恃戰力，確保國家安全，因此制定「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，經立法院審議通過後，方可依據預算法第83條規定，編列特別預算，以利籌獲各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統，有效提升國軍整體戰力，籲請國人支持。

    國防部表示，特別條例草案條文計有8條，第3條定義海空戰力提升計畫採購，指主管機關及其所屬機關（構）、部隊辦理經行政院核定之各式精準飛彈、海軍高效能艦艇、海巡艦艇戰時武器加裝與其相關支援系統、裝備之獲得、產製、維修、工程及訓練。第5條計畫採購所列項目之獲得、產製、維修、工程及訓練，得採限制性招標，委由國內依法設立之法人、機構或團體辦理。

    海軍塔江軍艦及後續同級艦為高效艦艇計畫，已列入「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」之內。（圖：取自海軍司令部臉書）

    海軍塔江軍艦及後續同級艦為高效艦艇計畫，已列入「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」之內。（圖：取自海軍司令部臉書）

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