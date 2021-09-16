國民黨智庫：大學恐成防疫破口 高等教育品質也會是破口

國民黨智庫國家政策研究基金會。（資料照）

2021/09/16 11:12

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今日上午召開「大學會不會變成防疫破口？」線上記者會，質疑大學院校開學後，比起中小學，似乎更可能成為防疫破口，雖然學生可以優先施打BNT疫苗，但因為教師並非疫苗施打優先對象，如果發生感染，疫情恐將一發不可收拾。

國民黨智庫教文體育組召集人高永光指出，大學教職人員有4萬5811人，學生數120萬3460人，雖然目前大部分的學校採取遠距教學方式，但很難控制大學生之間的接觸，再加上很多教職人員都未施打疫苗，讓人擔心大學將成為防疫破口。

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高永光並指出，根據聯合國教科文組織統計，疫情期間線上教學成效要比一般正常教學方式落後40%到60%，很多人都擔心大學不只是疫情破口，台灣整個高等教育品質也會是一個破口，像世界大學排名台大已經從原本的第68名，跌出前100名之外，整個教育政策失敗。

國立台北商業大學校長張瑞雄也表達憂慮，他說，很多大學教師與同學連第1劑疫苗都還沒有施打，在缺乏抗體的情況下，如果一旦染疫，情況會很嚴重，再加上大學校園都沒有做普篩，如果有老師或同學屬於無症狀的感染者，在校園傳染起來會很嚴重。

東海大學行政管理暨政策學系副教授魯俊孟指出，大學生會有很多社團活動及課業要求，無法被固定在一個生活空間，因此他特別憂心校園出現疫情，而且疫情期間大學生的學習成效，確實令人堪慮，由於每一個人的數位條件不一樣，上週開學後線上教學都卡卡的，讓師生們很困擾，希望教育部未來要尋求補救措施。

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