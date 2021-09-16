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    稱308萬人等不到第2劑莫德納 國民黨罵蔡政府消極不作為

    施打疫苗示意圖。（資料照）

    施打疫苗示意圖。（資料照）

    2021/09/16 10:48

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「為300萬莫德納孤兒請命，蔡政府不該再消極」記者會，並邀請新北市計程車客運商業同業公會理事長林勝文等計程車司機出席，表達北北基桃計程車駕駛成為莫德納疫苗孤兒的心聲。

    國民黨指出，國內自2月初向美國莫德納公司訂購505萬劑疫苗迄今，僅到貨150萬劑，到貨率只有29.7%，但蔡政府始終消極不作為，國人施打到的莫德納疫苗多為仰賴美國捐贈，如今打完一劑者，仍有308萬人等不到第2劑。

    國民黨表示，面對莫德納大缺貨，政府竟想用高端疫苗來替代第2劑，引發民眾強烈反彈，呼籲蔡政府應向莫德納公司積極催貨，勿迫使民眾在疫苗效力遞減壓力下，只能接受混打高端。

    國民黨並指出，眼看7月2日施打疫苗的計程車駕駛員都已超過指揮中心公告第2劑施打時間，但仍未有第2劑施打相關進度，也完全不見交通部向指揮中心協調爭取，讓依照交通部專案施打莫德納的3萬5000名計程車駕駛員，都已成為莫德納孤兒。

    該黨質疑，日前外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄赴美參加特殊管道對話，為何卻沒有藉機會向美國政府、莫德納公司強力推進到貨進度？面對國內迎來第2劑短缺、斷鏈，政府對於自己採購的疫苗到貨進度卻漠不關心，反觀8月初莫德納公司原定向南韓供貨850萬劑疫苗，南韓政府於8月9日知悉到貨量將只有一半時，韓國當局8月13日派出4位官員前往莫德納位於美國總公司強烈抗議後，莫德納公司致歉並承諾在9月第1週前交付700萬劑疫苗，至9月7日莫德納公司就已交付韓國815萬劑疫苗，到貨率達95.88%。

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