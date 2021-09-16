談「海空戰力提升特別條例」 黃澎孝：反應總統捍衛台灣決心

圖為海軍沱江軍艦發射雄三飛彈畫面。（圖取自國防部臉書專頁）

2021/09/16 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕為了防範中共進犯我國，行政院院會預計今天通過「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，對此前國大代表黃澎孝指出，此案反映出總統蔡英文捍衛台灣的決心，未來可關注是否遭反對黨杯葛。

黃澎孝在臉書撰文指出，就兩岸軍事對峙的態勢而言，中國的總體量遠超我國，但因為中國海岸綿長、備多力分，光就台海週邊而言相對優勢有限，對我國而言，島嶼作戰防空、制海當然是重中之重，陸軍的反登陸、反空降和反突襲也不可忽視。

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黃澎孝舉1949年金門戰役作為例子，驗證我軍裝甲戰車在反登陸作戰中的重要性，以及海陸空聯合大量擊毀共軍登陸船隻的關鍵作用，他認為這場戰役奠定我國建軍思想，也就是「只要能夠重創中共海軍，及其海上民兵，我們就能在台海戰爭中立於不敗之地」。

至於要如何達到殲敵於海上的目標，反艦制海的各式岸置、空射、艦射的反艦飛彈系統理當是我軍首選，美軍售台軍備加上中科院研發的飛彈，讓國軍在防空、制海能力，已經能覆蓋整個台海。

黃澎孝表示，國防部所提「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」能得到行政院支持，編列2400億元預算，「當然也是反映出蔡英文總統建軍備戰，捍衛台灣的強大決心」，遏止鄰國收斂在台海、南海的流氓行為。

但黃澎孝也提醒，該草案未來在立法院審議過程中，是否會遭遇反對黨杯葛，將有照妖鏡的功能，「來檢視這些立委諸君們的愛台真偽」。

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