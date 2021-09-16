為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    洪孟楷爆「五倍券印刷未招標」 經濟部狠打臉：由央行印製

    國民黨立委洪孟楷在15日指控五倍券「印刷還未招標，14日起就已經被送到各監獄開始分裝」；對此，經濟部發文打臉「五倍券如同國幣，由中央銀行的中央印製廠印製」。（資料照，本報合成）

    國民黨立委洪孟楷在15日指控五倍券「印刷還未招標，14日起就已經被送到各監獄開始分裝」；對此，經濟部發文打臉「五倍券如同國幣，由中央銀行的中央印製廠印製」。（資料照，本報合成）

    2021/09/16 00:38

    〔即時新聞／綜合報導〕行政院將發行振興五倍券，規劃10月8日起領取使用，遭國民黨立委洪孟楷在15日指控「印刷還未招標，14日起就已經被送到各監獄開始分裝」；對此，經濟部發文打臉「五倍券如同國幣，由中央銀行的中央印製廠印製」。

    洪孟楷昨天指出，法務部已經證實各監獄已經開始分裝五倍券，但查遍經濟部和政府公開標案，就是沒有見到「振興券」的印刷發包，連各地方政府都已經在做相關招標作業，唯獨「五倍券」連招標都還沒，去年「三倍券」也有公開招標、決標，政府應當做的採購流程，洪批「今年連演都懶了？」

    經濟部新聞稿回應，振興五倍券印製採購案，及委託矯正機關的分裝作業採購，皆已依政府採購法規定辦理，分別於9月3日、9月11日完成議價決標，並將於9月16日辦理決標公告。

    經濟部說明，因五倍券規格採鈔券等級印製，且需確保生產作業安全無虞，以及緊急需求，因此依照政府採購法第22條第1項第2款獨家供應，及第22條第1項第3款緊急採購之規定辦理採購作業，邀中央印製廠投標，於9月3日完成議價決標。

    經濟部強調，振興五倍券分裝作業，是按照政府採購法第22條第1項第12款規定，採限制性招標，透過購買監獄工廠所提供之非營利產品或勞務辦理，由台北監獄等5個矯正機關投標，且於9月11日完成議價決標。

    經濟部強調，無論是印製或分裝，不僅已經完成議價決標，且原先都已規劃於9月16日辦理決標公告，都符合政府採購法決標日起30日內辦理決標公告的規定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    藍委爆五倍券未招標就印完分裝 王定宇：這個該叫什麼藍？
    2021/09/15 23:59

    藍委爆五倍券未招標就印完分裝 王定宇：這個該叫什麼藍？
    盧秀燕說好的五倍券加碼咧？ 議員酸：iPhone13都發表了
    2021/09/15 20:01

    盧秀燕說好的五倍券加碼咧？ 議員酸：iPhone13都發表了

    全台唯一波灣富裕債
    五倍券還沒招標印刷就開始分裝 洪孟楷：民進黨今年連演都懶
    2021/09/15 17:24

    五倍券還沒招標印刷就開始分裝 洪孟楷：民進黨今年連演都懶
    高雄券消費滿5千送1千 抽獎最大獎Tesla電動車
    2021/09/09 17:10

    高雄券消費滿5千送1千 抽獎最大獎Tesla電動車

    落實公共建設築巢引鳳 引流高階科技人才落腳高雄
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播