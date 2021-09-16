洪孟楷爆「五倍券印刷未招標」 經濟部狠打臉：由央行印製

國民黨立委洪孟楷在15日指控五倍券「印刷還未招標，14日起就已經被送到各監獄開始分裝」；對此，經濟部發文打臉「五倍券如同國幣，由中央銀行的中央印製廠印製」。（資料照，本報合成）

2021/09/16 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕行政院將發行振興五倍券，規劃10月8日起領取使用，遭國民黨立委洪孟楷在15日指控「印刷還未招標，14日起就已經被送到各監獄開始分裝」；對此，經濟部發文打臉「五倍券如同國幣，由中央銀行的中央印製廠印製」。

洪孟楷昨天指出，法務部已經證實各監獄已經開始分裝五倍券，但查遍經濟部和政府公開標案，就是沒有見到「振興券」的印刷發包，連各地方政府都已經在做相關招標作業，唯獨「五倍券」連招標都還沒，去年「三倍券」也有公開招標、決標，政府應當做的採購流程，洪批「今年連演都懶了？」

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經濟部新聞稿回應，振興五倍券印製採購案，及委託矯正機關的分裝作業採購，皆已依政府採購法規定辦理，分別於9月3日、9月11日完成議價決標，並將於9月16日辦理決標公告。

經濟部說明，因五倍券規格採鈔券等級印製，且需確保生產作業安全無虞，以及緊急需求，因此依照政府採購法第22條第1項第2款獨家供應，及第22條第1項第3款緊急採購之規定辦理採購作業，邀中央印製廠投標，於9月3日完成議價決標。

經濟部強調，振興五倍券分裝作業，是按照政府採購法第22條第1項第12款規定，採限制性招標，透過購買監獄工廠所提供之非營利產品或勞務辦理，由台北監獄等5個矯正機關投標，且於9月11日完成議價決標。

經濟部強調，無論是印製或分裝，不僅已經完成議價決標，且原先都已規劃於9月16日辦理決標公告，都符合政府採購法決標日起30日內辦理決標公告的規定。

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