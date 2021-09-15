駐美代表處正名有望？吳釗燮：華府好友了解稱呼台灣的重要性

外交部長吳釗燮今天在美國智庫GTI研討會演講中提及持續推動正名的努力，「我們要使用真正的名字」。他並說，北京稱此為挑釁並威脅將開戰或報復。幸而我們在華府的好朋友瞭解「讓台灣被稱作台灣」的戰略重要性。 （翻攝自會議直播）

2021/09/15 23:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國拜登政府傳出正考慮同意我駐美代表處由「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，台美官方未證實此案，不過，外交部長吳釗燮今天在美國智庫研討會演講中提及持續推動正名的努力，「我們要使用真正的名字」。他並說，北京稱此為挑釁並威脅將開戰或報復，幸而我們在華府的好朋友瞭解「讓台灣被稱作台灣」的戰略重要性。

美國華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute, GTI）今明兩天舉辦線上年度研討會，主題為「台美關係：打造21世紀的議程」。吳釗燮在論壇首日發表專題演講，聚焦於闡述「為何台灣是美國及其他民主國家不可或缺的夥伴」。

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吳釗燮首先指出，全球民主國家忙於對抗疫情之際，一個日漸強大的威權國家正試圖重塑以規則為基礎的國際體系，以謀己利，在民主價值、人權、安全、貿易、科技領域尤其嚴重，更不斷利用假訊息滲透民主陣營，意圖摧毀人們對民主價值的信念，並輸出威權治理模式和反民主手段，「簡單說，威權國家正發動一場反民主的意識形態戰爭，且似乎已取得進展。」

吳釗燮強調，這場戰爭至關重要，且將在未來幾年持續升溫，「任何民主國家都輸不起」。吳釗燮再次呼籲合作，因為唯有民主陣營團結一致，才能戰勝威權主義的威脅，而台灣是民主國家的重要夥伴，我方樂見美國持續扮演國際事務的領導角色，並願在互信互利的基礎上，深化台美友好夥伴關係。

對於「台灣為什麼重要？」吳釗燮則提出4點，台灣是共享價值的夥伴、台灣是區域和全球安全的關鍵、台灣是建立可靠且有韌性的全球供應鏈中不可或缺的夥伴、台灣擁有對抗威權主義挑戰經驗。台灣將將持續與民主國家合作，促進全球民主的鞏固，堅定強化自我防衛能力；台灣將致力於提升全球供應鏈韌性，並非常樂意與其他民主國家分享台灣應對中國數十年全方面威脅的經驗。

吳釗燮說明台灣地緣政治重要性時，也提及近日熱議的「正名」話題，他說，台灣位處第一島鏈的戰略要地，是數條主要海上交通和貿易航線的通道。民主的台灣有助確保台海和南海的航行自由，此關乎印太地區的和平與穩定。

吳釗燮進一步強調，民主的台灣更是阻止中國向太平洋擴張的海上堡壘。中國聲稱台灣是它的一部分，正是意圖將其侵略擴張合理化。但這種民族統一主義（irredentism）不正是引發第二次世界大戰的根由嗎？吳釗燮強調，「我要對這樣的主張說不」，中國政府持續扭曲台灣的名稱以顯示對台灣的主權主張，因此，「我們說我們要使用真正的名字」。

吳釗燮說，當我們要求正名時，北京稱此為挑釁，並威脅將開戰或報復，「幸運的是，我們在華府的好朋友，他們知道台灣被稱為台灣的戰略重要性。我想藉此機會說聲謝謝。」

全球台灣研究中心（GTI）是華府第一個以台灣為研究核心的智庫，透過政策研究增進台灣、美國及各國的關係，確保台灣民主與安全，提升台灣的國際地位與角色。GTI自2016年9月成立至今滿5週年，於9月15日至16日舉辦年度研討會。

我駐美代表蕭美琴擔任開幕致詞，其他與談貴賓包括美國聯邦眾議院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera, D-CA）、白宮前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、美國國務院前亞太助卿史達偉（David Stilwell）、美國國家民主協會會長米德偉（Derek Mitchell）、日本前國家安保局次官兼原信克等。

美國華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute, GTI）於今明兩天舉辦線上年度研討會，論壇主題為「台美關係：打造21世紀的議程」。駐美代表蕭美琴於開幕致詞。 （翻攝自會議直播）

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