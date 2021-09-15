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    政院調查月餅價格平穩 責成農委會調節秋節前市場貨源

    根據行政院消保處的調查，去年與今年相同品項月餅價格進行分析，今年價格尚屬平穩。（資料照，本報合成）

    根據行政院消保處的調查，去年與今年相同品項月餅價格進行分析，今年價格尚屬平穩。（資料照，本報合成）

    2021/09/15 21:54

    〔記者李欣芳／台北報導〕中秋節將至，為瞭解應節物資供應情況，行政院副院長沈榮津今天召開行政院穩定物價小組會議，會中討論中秋節民生物資、農產品產銷預警系統與即時調節機制、營建工程物料價格變動及因應對策等議題，根據行政院消保處的調查，去年與今年相同品項月餅價格進行分析，今年價格尚屬平穩，沈榮津責成農委會適時調節市場貨源，同時嚴密監控市場行情，確保農產品供應無虞。

    農委會與消保處會中報告「中秋節民生物資價格情勢與因應」，農委會表示，已盤點各項應節農產品，包括文旦柚、茭白筍、玉米、豬肉、秋刀魚、白蝦、文蛤等節前供應情形，並加強調配市場供需。行政院消保處表示，針對去年與今年相同品項月餅價格進行分析，今年價格尚屬平穩。沈榮津請相關部會持續監測市場供需狀況及行情變動，落實調配供應措施，務必維持應景產品供應無虞、價格合理。

    針對農委會所提「農產品產銷預警系統與即時調節機制」，沈榮津指出，中秋節即將來臨，對於應節蔬菜應提早布局，精準掌握需求，並強化供給，請農委會運用大數據分析，確實掌握易產銷失衡之品項與市場需求，透過產銷班等組織，有系統地推動計畫生產。另在產銷資訊傳遞與政策宣導方面，也應善用農會或產銷班等在地基層組織，將農情調查、預警消息確實傳達至農民端，期能讓農民有合理收入安心生產，讓消費者可安心採購國產優質農產品。

    農委會表示，該精進作法透過「穩定供貨、預警措施、緊急因應」三大軸心，推動「生產面、資訊面、行銷加工面」各項措施，有助於緩解因天候衝擊或市場因素所造成產銷失衡的頻度，如因應今年8月水患影響，透過設施栽培及適時釋出滾動式倉貯蔬菜，有效穩定蔬菜供應量能，以維持農產品價格平穩及供應無虞。

    此外，經濟部會中報告「營建物料價格變動情形及因應對策」表示，今年下半年起，國際鐵礦價格出現明顯下跌，煉鋼原料價格走跌，使鋼材價格漲勢趨緩或回落。沈榮津表示，為穩定國內鋼價，已協調鋼鐵公會及中鋼公司須優先滿足國內業者需求，並建立溝通交流平台，若有需料急迫，皆可透過平台因應處理。公平會及法務部也亦應密切掌握相關資訊，若有業者涉及聯合行為或異常囤積、哄抬等情形，應儘速查處，杜絕不法。

    行政院調查市售月餅價格平穩，政院副院長沈榮津責成農委會調節秋節前市場貨源。（資料照）

    行政院調查市售月餅價格平穩，政院副院長沈榮津責成農委會調節秋節前市場貨源。（資料照）

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