斯洛維尼亞總理致函歐盟27領導人 力挺立陶宛與台灣發展關係

斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）13日致函歐盟27國領導人，對於立陶宛遭受史無前例來自中國的挑戰，除表達力挺立陶宛之意，同時強調即使有「一中政策」，台灣仍是歐盟的重要夥伴。（圖取自推特）

2021/09/15 17:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）13日致函歐盟27國領導人，對於立陶宛遭受史無前例來自中國的挑戰，除表達力挺立陶宛之意，同時強調即使有「一中政策」，台灣仍是歐盟的重要夥伴，且立陶宛和所有歐盟會員國作為主權國家，完全有權與台灣發展關係。

國際對台灣及立陶宛的聲援頻頻。斯洛維尼亞總理楊薩13日給歐盟各領導人的信函表示，他要對立陶宛表達強烈支持和聲援，立陶宛正面臨史無前例來自中國的挑戰。中國驅逐立陶宛大使，並針對歐盟成員國使用貿易作為武器，是應受譴責的事情，「將影響整體歐中關係，只有團結一致，歐盟才能成功面對中國，我們必須支持每個面臨壓力的歐盟成員國。」

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楊薩接著表示，在尊重長期的「一中政策」的同時，不可否認台灣仍然是歐盟的重要夥伴。立陶宛與所有歐盟成員國一樣，是個主權國家，完全有權發展與台灣的關係。

楊薩呼籲歐盟各領導人，「我們必須表現得更積極主動，堅決聲援立陶宛。我們必須向中國表明我們彼此站在一起，而且我們不會讓中國威脅我們任何人。」

楊薩並表示，期待與各國在10月5日非正式元首峰會晚宴上，就中國議題交換意見。

斯洛維尼亞是歐盟今年下半年輪值主席國，近期除了在9月2日及3日召開歐盟非正式外長會議（Gymnich）討論對中關係，此次更由總理親自致函歐盟會員國領導人，公開力挺台灣與立陶宛發展關係，呼籲反制中國施壓歐盟會員國，反映國際民主陣營對台立兩國的強勁支持。

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