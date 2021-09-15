彰化4政黨主委有3黨是議員兼任 明年縣長大戰4黨可能都不缺席

台灣民眾黨彰化縣黨部主委張雪如（左）語帶保留指出，下屆彰化縣長選舉，交由黨中央決定。（縣黨部提供）

2021/09/15 17:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕連任5屆彰化縣議員的無黨籍縣議員張雪如，接任台灣民眾黨彰化縣黨部主委，時代力量彰化縣黨部主委吳韋達，以同為第三勢力的一員，歡迎民眾黨到彰化發展，目前為止，彰化縣有政黨成立地方黨部，除了民進黨和國民黨、時代力量之外，如今多了民眾黨，4個政黨的縣黨部主委就有3個都是現任縣議員，主委扛地方選舉的重任，牽動明年縣長和縣議員選舉變化，目前表態參選縣長就民進黨主委邱建富，而時代力量與民眾黨都不排除推出人選加入明年縣長戰局。

不過，有資深政壇人士指出，彰化縣百里侯之役，彰化縣長選舉只有綠藍的空間，剛起步的民眾黨在彰化還在學走路階段，貿然挑戰縣長大選，恐將成為第2個黃文玲，前縣長黃石城的女兒，她先後用台聯黨和無黨之姿投入兩次縣長選舉都慘敗，2次選舉都只獲得3萬多張選票，彰化縣是傳統農業與製造代工的城鎮，單一大選只有藍綠的空間，白色力量或無黨甚至時代力量，想在縣長選舉搶下唯一的一席，有很大的挑戰空間和困難點。

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民進黨彰化縣黨部主委邱建富是前彰化市長，是檯面上綠營最早表態競逐縣長寶座；國民黨彰化縣黨部主委張錦昆是現任縣議員，卸任市長轉戰參選立委失利，回鍋轉戰縣議員，拿下全縣當選最高票，前彰化縣黨部主委張曼莉卸任後，在國民黨主席江啟臣就任後，去年4月被聘任為國民黨彰化縣黨部主委接棒張曼莉留下的懸缺。

國民黨籍縣長王惠美積極佈局連任之路，張錦昆被問及此事他強調，現任優先，王惠美任內做得不錯，也很努力爭取選民認同，選舉瞬息萬變，疫情若能守得更好，相信對其連任之路有加分，縣黨部會全力輔選。

張雪如被問及有無可能轉換跑道，參選明年百里侯大戰，她預留伏筆說，民眾黨是否規劃下屆縣長人選需由黨中央決定，但她相信，彰化選民聰明睿智，一定會選出對的人。

2018年地方5合1選舉，時代力量提名形象清新、有理念，擁有物理博士高學歷的吳韋達參選彰化縣議員，「政治素人」初試啼聲，成功揮出安打，為時代力量2015年創黨後，首度在彰化縣拿下首席縣議員席次，臨危受命接下彰化縣黨部主委和黨中央副秘書長，3年多來積極深耕地方，服務觸角由彰化市延伸到員林市，有意在南彰化佈局推出新人參選縣議員。

時代力量也不排除在明年縣長大選加入戰局，吳韋達指出，縣市長與鄉鎮市長需具備前瞻思維，首長必須看到20年後的發展願景，並以堅毅的執行力與魄力向前，同時首長掌握龐大資源，必須要以更上位的角度去統領整個施政團隊，而非破碎地專注於一些枝微末節，很遺憾過去彰化缺少有利於縣民的連續性政策，數任的首長責無旁貸，因此過去半年來，「我們也積極在延攬優秀人才，要讓有遠見與能力的人來帶領彰化推進。」

時代力量彰化縣黨部主委吳韋達，一人身兼數職，既是縣議員，也是黨部主委，還是黨中央副秘書長，圖為2018年底就任當天參選議長，他以「獨行俠」代表時代力量，自己投自己。（民眾提供）

國民黨彰化縣黨部主委張錦昆，去年4月在國民黨主席江啟臣就任後，被聘任為國民黨彰化縣黨部主委，接棒前主委張曼莉留下的懸缺。（圖擷取自張錦昆臉書）

前彰化市長邱建富是目前彰化縣4個政黨地方黨部主委中，唯一表態要參選下屆縣長的人物。（邱建富提供）

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