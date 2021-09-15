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    五倍券還沒招標印刷就開始分裝 洪孟楷：民進黨今年連演都懶

    國民黨立委洪孟楷指出，五倍券還沒公開招標，就已經開始進行分裝。（洪孟楷國會辦公室提供）

    國民黨立委洪孟楷指出，五倍券還沒公開招標，就已經開始進行分裝。（洪孟楷國會辦公室提供）

    2021/09/15 17:24

    〔記者吳書緯／台北報導〕行政院將發行振興五倍券，規劃10月8日起領取使用；不過，國民黨立委洪孟楷今爆料，五倍券的印刷還未招標，14日起就已經被送到各監獄開始分裝，痛批「採購法」在民進黨政府眼中才是裝飾品，怒批「今年連演都懶了」。

    洪孟楷質疑，行政院長蘇貞昌堅持要以「五倍券」來代替現金，多出20多億元的行政成本不講，現在連程序正義也不顧，政府公開招標資訊都還沒有五倍券印刷的標案，但是實體票券已經印好，包含「北監、新竹監、桃女監、八德外役監」已從昨天（14日）開始就已經開始分裝了；事實是招標尚未公開，實品已經印刷完畢，稅金這樣用，質問採購法在民進黨政府眼裡僅供參考？

    洪孟楷指出，法務部已經證實各監獄已經開始分裝五倍券，但查遍經濟部和政府公開標案，就是沒有見到「振興券」的印刷發包，連各地方政府都已經在做相關招標作業，唯獨「五倍券」連招標都還沒，去年「三倍券」也有公開招標、決標，政府應當做的採購流程，洪批「今年連演都懶了？」

    洪孟楷說，公共工程委員會另有規定，巨額採購超過1億元以上，其公告期需要至少28天，即便是緊急採購，不可能也不應該出現未招標、已執行的狀況，洪要求民進黨政府向國人說明清楚，「法令能夠無視到這種程度嗎」。

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