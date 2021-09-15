朱立倫稱「讓青年懂KMT愛台」鄭運鵬用「正規大學」梗狠酸

針對朱立倫宣稱：「要讓年輕人理解『國民黨愛台灣』」，民進黨立委鄭運鵬妙用孫文學校校長張亞中的「正規大學」梗狂酸。（資料照）

2021/09/15 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席候選人張亞中，日前質疑小英總統母校「英國倫敦政經學院（LSE）」是否為「正規大學」引發輿論譁然，也反殺到已故國民黨前行政院長俞國華，而稍早同為參選人的朱立倫受訪時宣稱：「要讓年輕人理解『國民黨愛台灣』」，讓民進黨立委鄭運鵬狠酸「國民黨主席的候選人們，是不是『正規大學』畢業的啊？」

鄭運鵬稍早於臉書發文提到，朱立倫接受平面媒體專訪時指出，國民黨內有「青年儲備主管MA」計畫，而「被譽為護國神山的全球晶片龍頭台積電，是國民黨執政時期協助成立的，年輕人都不知道這點」，朱認為，上任後會立即啟動相關方案，讓年輕人理解「國民黨是愛台灣的。」

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鄭運鵬分析，朱立倫此言論有3個層次能夠解讀，第一，朱認為「現在年輕人認為國民黨不愛台灣」，再者，「這段時間國民黨的領導人們，讓年輕人認為國民黨不愛台灣。」第三則是，朱立倫認為，「年輕人的判斷有問題，誤會國民黨了，他用說服的就可以。」

鄭運鵬語重心長地說：「這樣真的對國民黨比較好嗎？」也引來許多網友回覆：「再這樣下去，要開始檢查正規高中囉」、「先改成台灣國民黨，才是真的愛台灣」、「什麼行動？派戰機掛彈到西南空域嗎？」、「張亞中在他背後很火。」

鄭運鵬分析，朱立倫此言論有3個層次能夠解讀。（圖擷取自鄭運鵬臉書）

此分析一出也引來許多網友迴響，加入嘲諷的行列。（圖擷取自鄭運鵬臉書）

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