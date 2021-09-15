傳介入警察開單 北市副議長葉林傳：請教而已不知會產生誤會

葉林傳受訪畫面。（記者郭安家攝）

2021/09/15 16:25

相關新聞：員警控民代介入開單 北市大安警分局：對方僅了解取締強度

〔記者郭安家／台北報導〕「台灣警察工作權益推動協會」臉書粉絲團昨晚貼文指，台北市警局某分局外勤幹部因舉發民代相關人士紅線違停，遭分局告誡並收回紅白單，有網友在貼文留言，要大家問「台北市副議長葉林傳主任這樣做，對嗎？」對此，葉受訪坦承，同事有幫民眾詢問半夜可否開單，不知道為什麼產生那麼大誤會。

請繼續往下閱讀...

台灣警察權益協會指出，接獲熱心人士投訴，台北市某分局外勤幹部，因舉發民意代表相關人士紅線違規停車，遭分局告誡不得再舉發交通違規，且收回紅白單，並要求不得使用警用載具進行告發等處分。

葉林傳今天出席市議會國民黨團會議，被媒體詢問是不是有為了朋友的罰單打給大安分局電話疑似銷單？葉回說，這是誤會，就是很單純的夜間被開單，民眾當然會有一點不知所措，到服務處問夜間可以開單嗎？其實罰單還是有開，並沒有說不開單，只是有點不解半夜會開單。

至於是否打電話給大安分局？葉林傳回應，通常民眾打電話來，就要幫對方詢問一下，為什麼夜間可以開單，因很多地段、時段夜間是不開單的，「所以我們就是請教，我也不知道為什麼會產生那麼大誤會」。

至於因為「關心」大安分局要求主管不能再做開單動作？葉林傳說，這個後續他倒是不了解，只是前一段我們了解這狀況，同事就馬上進行處理，只要違規當然是要被開罰，只是說半夜民眾可能不太了解該時段地方到底能不能停車，只是去詢問而已，不會關說。

葉林傳說，身為民代，當然會接受各方挑戰，有時民眾質疑是當然，但還是要把話說清楚，這單純是一個誤會，是一起選服案件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法