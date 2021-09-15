中共籲KMT堅持九二共識 立委：不應聽命國台辦指示

中國國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，希望中國國民黨領導層以史為鑒、登高望遠，一道鞏固深化堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎。（圖翻攝自直播）

2021/09/15 14:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席選舉9月25日登場，對於朱立倫、張亞中等候選人中，哪一位兩岸政策較契合中共主張？中國國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，希望中國國民黨領導層以史為鑒、登高望遠，和我們一道鞏固深化堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎；民進黨立委賴瑞隆受訪表示，國民黨應面對台灣民意，不應聽命國台辦指示，若國民黨走向中共指定的道路，將遭受台灣民意懲罰。

朱鳳蓮力讚，中國民黨堅持「九二共識」、反對台獨，為推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞福祉，發揮了積極作用。「我們希望中國國民黨領導層以史為鑒、登高望遠，從維護台海和平穩定、維護中華民族根本利益和台灣同胞的切身利益出發，和我們一道鞏固深化堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎，保持良性互動，加強交流合作，共同推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興」。

請繼續往下閱讀...

此外，對於國民黨提出讓前總統馬英九擔任「兩岸特使」訪問中國，朱鳳蓮回應，2005年以來，中國共產黨與中國國民黨在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上，攜手推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞共同福祉，維護台海地區和平穩定，得到兩岸同胞和國際社會的廣泛認可和支持。

朱鳳蓮聲稱，面對世界百年未有之大變局和複雜嚴峻的台海形勢，順應中華民族偉大復興不可逆轉的歷史潮流，「兩黨」應在堅持既有共同政治基礎上，保持良性互動，加強各層級各領域的交流合作，共謀台海地區和平穩定，共同造福兩岸同胞，共創民族復興美好未來。

對此，民進黨立委賴瑞隆提醒，國民黨要能夠存在，應該是要爭取台灣人民的支持，九二共識早就不受台灣人民支持，一個中國及一國兩制，更不被台灣民眾所接受，要擔任國民黨主席的人應以中華民國和台灣的利益做思考。

賴瑞隆強調，國民黨主席不應該聽命於中國的授意，附和中共統一的主張，國民黨應該面對台灣民意，而不是聽命於國台辦，把國民黨帶往中共指定的道路，這對國民黨、對台灣才會更好。

賴瑞隆指出，若國民黨主席候選人還是受到九二共識魔咒所拘束，屈服在中國壓力下只敢談一個中國，就算贏得國民黨主席選舉，就算贏得了中國對你的認可，還是無法得到台灣人民的信賴。

他提及，走進國台辦所指引的道路，對國民黨絕對沒有幫助，國民黨應回應台灣人民的期待，與民進黨及其它政黨在台灣守護這個國家、推動各項有利於民的事務，不要再對中共或深藍群眾「投其所好」，否則將遭到台灣民意的懲罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法