柯P評賴清德「沒做事易養望」 馬英九「中國情結太嚴重」

台北市長柯文哲接受媒體人陳文茜專訪談及2024年總統大選，稱副總統賴清德個性有正派之處，但不敢反抗現在政策，然而沒做事情「反而容易養望」。（資料照，台北市政府提供）

2021/09/15 14:39

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲接受媒體人陳文茜專訪談及2024年總統大選，稱副總統賴清德個性有正派之處，但不敢反抗現在政策，然而沒做事情「反而容易養望」；而若屆時自己的民調上升，將會爭取前鴻海董事長郭台銘、新北市長侯友宜、中廣董事長趙少康等人支持，並還順口點評前總統馬英九「人也還好」，但「中國情結太嚴重」。

資深媒體人陳文茜網路節目《茜問》今播出柯文哲專訪；柯表示，中華文化總會祕書長林錦昌曾評價他是政壇的「流星」，一閃而逝，但自己與民眾黨立委蔡壁如兩人孤身進北市府，仍活到現在，「沒掛掉也還沒裝葉克膜，已經很了不起」，而民眾黨才成立2年多，也不能期望有多厲害。

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柯文哲評價未來可能角逐總統大位的競爭對手賴清德，稱他個性有正派之處，但也不敢反抗現在政策，然而沒做什麼事「反而容易養望」，不像當前在「廚房」內的人，每天柴米油鹽醬醋茶有太多污染，任何政策都有人不滿，因此執政越久就會累積越多敵人。

柯文哲說，若2024年民調輸給郭台銘，將會支持他，反之若自己民調上升，將會尋求郭台銘、侯友宜、趙少康等人支持，強調自己政壇上誰都可交朋友，每個人都有其優點，例如馬英九「人也還好」，但「中國情結太嚴重」；而民進黨仍有朋友，只是每個人要見面都要戴口罩鴨舌帽遮掩，避免得罪當道。

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