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    南投縣仁愛鄉合作村正名「德鹿谷」村 學校、道路全改

    仁愛鄉公所舉行德鹿谷村正名記者會，向鄉親宣布這個好消息。（記者佟振國攝）

    仁愛鄉公所舉行德鹿谷村正名記者會，向鄉親宣布這個好消息。（記者佟振國攝）

    2021/09/15 14:34

    〔記者佟振國／南投報導〕歷經2年多的努力，南投縣仁愛鄉合作村正式恢復傳統名稱「德鹿谷」村，公所今天舉行正名記者會，不僅是村名，村內部落、學校、道路、重要橋樑等名稱、指標也一併配合恢復傳統名稱，堪稱是縣內原鄉有史以來正名最徹底的行政區，村民也感性指出，部落傳統舊名消失逾70載，如今失而復得，也讓祖靈能找到回家的路！

    仁愛鄉現有16個村，除了7年前由精英村分村新成立的都達村，是使用賽德克原住民傳統地名之外，其餘的村名與傳統歷史文化毫無關聯，甚至十分八股，像是互助、合作、親愛、法治、大同、新生、中正、力行等。

    合作村2年多前即透過部落會議決議要恢復傳統舊名，全村高達98％的居民贊同，當地為賽德克族德魯固群，部落正名推動委員會正式定名為「德鹿谷」，經公所提請鄉代會決議通過，今年4月函報縣府核定，6月1日正式實施，用了70多年的合作村走入歷史，成為德鹿谷村，公所今天舉行德鹿谷村正名記者會，宣布這個好消息。

    代理鄉長張子孝表示，感謝縣府及行政院原民會的行政與經費上大力協助，不僅是村名，連村內部落、學校、道路、重要橋樑等名稱也一併恢復傳統舊名，相關的道路指標設施將趕在10月20日前完成，10月25日進行揭牌。

    合作村於1950年由春陽村分村成立，名稱一用就是72年，村長卓上龍表示，這與賽德克族的傳統文化毫無關聯，如今恢復傳統名稱，連帶村內的德鹿灣、莎都、卜溪的部落名稱也成為重要橋樑的名字，並成為路名，平生路、和氣巷走入歷史，今後家戶地址將採德鹿谷村，再接部落名稱為路名，再附帶巷與號碼，合作國小也改為德鹿谷國小，正名牽涉戶政、地政、交通、教育等相關單位，是縣內原鄉有史以來正名最徹底的村，讓祖靈能順利找到回家的路，也希望村民能配合恢復傳統姓名。

    原民會綜合規劃處長王瑞盈也說，德鹿谷村正名案，在地方、中央密切合作下順利完成，相關的行政程序及正名的事項，是近幾年來最完備，足以成為全國原鄉正名的示範案例。

    歷經2年多的努力，南投縣仁愛鄉合作村正式正名為德鹿谷村，使用逾70年的村名正式走入歷史。（村長卓上龍提供）

    歷經2年多的努力，南投縣仁愛鄉合作村正式正名為德鹿谷村，使用逾70年的村名正式走入歷史。（村長卓上龍提供）

    仁愛鄉德鹿谷村新的道路指標將趕在10月20日完成，村民先做新村名的替代路標供用路人參考。（村長卓上龍提供）

    仁愛鄉德鹿谷村新的道路指標將趕在10月20日完成，村民先做新村名的替代路標供用路人參考。（村長卓上龍提供）

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