房價漲、空屋增 時力盼囤房稅法案速排審

時代力量黨團今召開「房價越漲囤房越多？說好的居住正義在哪裡？」記者會，立法委員王婉諭（左起）、邱顯智與OURs都市改革專業者組織秘書長彭揚凱共同出席。（記者楊丞彧攝）

2021/09/15 14:04

〔記者楊丞彧／台北報導〕時代力量黨團今召開「房價越漲囤房越多？說好的居住正義在哪裡？」記者會，立法委員邱顯智、王婉諭與OURs都市改革專業者組織秘書長彭揚凱共同出席。邱顯智表示，台灣在疫情期間房價持續上漲，囤房與空屋情形這麼嚴重，行政部門應積極回應問題，立法院也應儘速排審囤房稅法案，對現在與後代年輕人負責。

邱顯智指出，今年7月個人房地合一稅約29億元，為歷年單月新高，年增近2倍，月增率也達15.7%；而8月稅收雖六都皆呈現下滑趨勢，房地合一稅是否能有效打房，是否會產生轉嫁效果仍言之過早，不過從房價成長趨勢來看，漲價問題仍要謹慎面對。

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邱顯智舉主計總處每10年住宅普查為例，空閒住宅數一路從2000年123萬、2010年155萬，再到2020年歷史新高的166萬，相當於在台灣每6戶就有1戶的空閒住宅。雖據普查資料顯示，空閒住宅比率從2010年19.3%降到2020年18.5%，是普查以來首度下降，但空屋狀況是否較10年前改善，答案可能是否定的。

邱顯智表示，空屋數量持續增加，但同一時期內政部可能成交指數卻從67.76、95.26一路成長到127.3，顯示並非住宅數量不足，而是空屋是否能有效運用。在空屋數量向上飆漲情況下，房價卻還是往上漲，是該共同面對的問題。

王婉諭則以財政部資料舉例，討論居住問題時除了看空屋跟房價上漲，還要看囤房現狀與其持有現狀，我國非自住現象越來越嚴重，有集中化的趨勢。根據財政部公開資料，顯示台灣「持有非自住房之總人數」從2015年的33.6萬人，成長至2021年的50.2萬人；而「非自住者總持有房屋戶數」則從54.6萬戶，成長至69.7萬戶。

另外，王婉諭也提到，根據財政部家戶歸戶資料，非自住房的總持有房屋數更多，來到71.3萬戶，其中持有10戶以上的家戶共有2145戶，共持有36456間房屋，等於平均一個家戶擁有17間非自住的房子，透過數據顯示我國房價與房市持續集中在少數人與家戶，狀況越來越嚴重，進一步造成台灣住宅量能閒置，政府應拿出對策。

彭揚凱直指空屋問題是「房間裡的大象」，明明是很重要的事情卻被政府刻意忽略，比方說昨天內政部說目前台灣空屋只有9.96%，同樣是政府數據卻跟主計總處資料差了快一倍。彭揚凱表示，這次人口住宅普查首次區隔度假屋等，就算從數據來看完全閒置的仍有13.1%，遠高於內政部承認的9.96%。

彭揚凱表示，調查顯示擁有住宅越多的家戶，空屋比例也越高，這也是為什麼要針對多屋的部分課囤房稅。另外，相較於自然人，囤房更嚴重的問題是法人，非營建相關法人買了很多住宅，代表很多有錢人不是透過個人而是透過公司去買，短期持有交易比例更明顯高於自然人。

另外，彭揚凱也說，台灣除了10年內的空屋占很高比例外，他也點名建商餘屋是很大問題。彭揚凱指稱，政府針對建商餘屋統計僅5年，5年沒賣掉就會從統計帳面上消失，帳面上就看不到這些賣不掉的房子。彭揚凱拿出內政部營建署回覆時代力量的公文，上面回應表示不需要做5年以上的餘屋統計。

彭揚凱呼籲，台灣空屋跟囤房問題是很明顯的現象，政府該面對這現象，最好方式是將數據都公開透明；另一方面，財政部今年初在立法院公聽會承諾會非常嚴肅評估囤房稅的實施，現在現象非常明確，台灣應認真討論怎麼透過合理稅制來處理空屋跟囤房問題，這也是蔡總統的政見。

邱顯智痛陳，今年台灣新生兒創新低，年輕人買不起房子、看不到未來、不敢生小孩，都是普遍現象。他表示，囤房與空屋問題這麼嚴重，調整稅率有很過份嗎？為何到現在還不肯排審？晚上開竹東快速道路的時候往右邊看一下，竹北晚上的燈有幾盞是亮起來的，這是很明顯的事。一天到晚「灰」統計數據怎樣，空屋率才下降1個百分點，就說空屋問題有減緩，這顯然是亂講。

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