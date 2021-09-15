搶救少子化 托盟促修法讓育嬰假彈性化

民進黨立委林淑芬、洪申翰、范雲、吳玉琴和托育政策催生聯盟今天在立法院共同主辦「打造友善勞資雙方的育嬰假，性工法、就保法條文修正公聽會」。（記者簡惠茹攝）

2021/09/15 12:54

〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨立委林淑芬、洪申翰、范雲、吳玉琴和托育政策催生聯盟今天在立法院共同主辦「打造友善勞資雙方的育嬰假，性工法、就保法條文修正公聽會」。為提升生育率和女性勞參率，聯盟提出育嬰假修法版本，將請假單位從以「月」縮小到以「小時」為單位，並延長育嬰假申請年齡到子女滿8歲。

托育政策催生聯盟召集人劉毓秀表示，台灣長期深陷生育率低、女性勞參率低的「雙低」窘境，而針對救生育率有效的政策作為，2019年聯合國「人口暨發展計畫」研究報告結論明確指出，公共托育服務是提振低生育率最有效的解方，銜接公托服務的育嬰假也是關鍵因素，育嬰假彈性化更是國際趨勢。

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劉毓秀指出，而台灣現行的育嬰假制度對勞資雙方都不夠友善，員工為了育兒，必須長時間離開職場，雇主則擔心員工一去不回，重點就是塊狀的請假單位不符合家長育兒需求。

聯盟發言人黃喬鈴表示，聯盟參考聯合國研究報告結論及國際經驗，提出育嬰假修法版本，修法兩大要點為縮小育嬰假請假單位，由現行以「月」為單位，縮小至可以以「小時」為單位，需要增修就業保險法第19-2條和修正育嬰留職停薪實施辦法第2條；延長育嬰假申請年齡，由現行子女滿「3歲」前，延長到子女滿「8歲」前，這部分則是要修正性別工作平等法第16條和就業保險法第11條。

中正大學社會福利學系副教授王舒芸表示，台灣的爸媽是全世界工時最長的，有5成爸爸、2成媽媽週末需要加班，根據勞動部統計，25到34歲有56.5%的人超時工作，根據兒童生活狀況調查，照顧3歲以下兒童最主要問題就是沒時間陪小孩，家長面臨照顧時間的貧窮，工時長、週末加班頻繁、假期少，世界各國育嬰假改變趨勢為以勞工需求為中心，以彈性安排為主，家長需要量身打造友善好用的育嬰假。

台北市產業總工會副理事長王燕杰表示，支持育嬰假縮小單位並拉長使用時間，育嬰是一個過程，他也有遇到一樣的問題，例如小孩停課要帶回家，但是雙親都要上班要怎麼辦？今年疫情出現就出現很多這樣的問題，防疫照顧假不給薪，能用的假都用完後怎麼辦？

林淑芬指出，除了育嬰津貼增加，打造友善家庭的職場育兒制度更是下一階段重要推進的工作，希望透過制度讓願意生育的女性不要再面臨養兒和就業二擇一，有效解決女性困擾和低生育率，聯合國計畫也強調不要讓家長育兒影響工作機會和收入，養小孩不是養到3歲而已，現在也不是全職媽媽照顧小孩的年代，多數女性都是全職工作者，如何薪資不減少又有友善職場的育兒制度，是政府部門要認真看待的事情。

范雲表示，台灣育嬰假制度導致就算有意願也難以請假照顧，從國際經驗來看，有薪且彈性育嬰假早就已經是趨勢，例如澳洲經驗是使用中性字眼，照顧不分性別，採用有薪水的親職假，除了小孩1歲前家長有連續12週可以請假，另外還有30天有薪親職假可以自由安排，小孩滿20歲前都可以請，讓家長擁有請假彈性。

吳玉琴表示，女性勞參率增加，但是育兒年齡時間到了以後，還是容易從職場離開，顯示刻板印象某程度一直存在，希望男女共同負擔家務和育兒角色，所以應該要有支持職業婦女安心工作的制度，也希望企業界也一起支持友善育兒環境。

全國工業總會理事張綺珊則認為，請假單位縮小部分，不要用法規造成勞資雙方僵局和矛盾，各公司有管理辦法，運作成軌道，應該由勞資雙方自行調節。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，現行育嬰假是全時照顧概念，今年有修訂辦法，從6個月改為30天，2次的彈性運用，至於延長到3到8歲或以小時計算還需要凝聚共識再做合宜規劃。

民進黨立委林淑芬、洪申翰、范雲、吳玉琴和托育政策催生聯盟今天在立法院共同主辦「打造友善勞資雙方的育嬰假，性工法、就保法條文修正公聽會」。（圖由立委范雲辦公室提供）

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