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    獨家》採購飛彈造艦 政院明通過海空戰力提升特別條例草案

    行政院長蘇貞昌明天將主持院會通過「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」。（資料照）

    行政院長蘇貞昌明天將主持院會通過「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」。（資料照）

    2021/09/15 12:37

    〔記者李欣芳／台北報導〕因應中國武力威脅，國防部將提出飛彈全量產特別預算案，包含產製具「源頭打擊」能力的飛彈，以及造艦經費，據悉，行政院目前已審查通過國防部所提特別預算案的法源，特別條例的名稱首度曝光，條例名為「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，明定將進一步提出特別預算上限為2400億元，將用於採購飛彈系統、防空系統與高效能艦艇，但並未提及具體的採購項目與數量，政院明天召開的院會將正式通過軍方所提這項特別條例草案。

    政院知情官員中午受訪時透露，這項特別條例草案明定相關軍事採購案將自條例公布日施行，至於施行期限到115年12月31日為止，也就是為期5年的海空軍力提升採購。

    知情官員說，軍方向行政院提出說明指出，台灣因應外部包括中國的軍事威脅，研判未來台海軍事衝突的風險增加，有加速提升我國海空戰力的迫切性，因此提出「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，經行政院順利審查通過。

    據悉，此案涉及我國國軍整體戰力的提升，外界高度重視，由於特別條例草案提及將編列特別預算上限2400億元，比外界原預期的2000億元左右更多，軍方相關的特別條例與特別預算草案，將是行政院在立法院新會期的優先法案。

    黨政人士指出，台灣因應中國軍事威脅，有提升自主國防戰力的急迫性，因此相關條例與特別預算草案有必要在立院新會期優先審議通過。依照程序，政院院明天提出特別條例草案後，盼能在立法院儘速完成審議，預估特別條例應可順利完成三讀程序，待立法院完成三讀，行政院才能提出飛彈全量產的特別預算草案，盼儘速在立院本會期完成審議。

    據悉，因應兩岸局勢變化，軍方希望中科院各類型精準遠程飛彈能夠提前量產，國軍現役射程250公里至600公里內的彈種，包括增程型天弓二B、雄二E、空射型萬劍彈等，空射式雄三等飛彈則在研發中。目前正在研發射程達一千公里以上的彈種，包括雲峰飛彈、極音速飛彈、增程型雄二E、增程型弓三等飛彈。

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