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    台灣天燈在紐約大螢幕升空 推台灣加入聯合國

    第76屆聯合國大會於14日開議，在紐約時報廣場的大螢幕出現象徵祈福的天燈，台灣駐紐約辦事處表示，希望藉此藉此向聯合國社群喊話，表達每個人都有發聲的權利，請聽見台灣的聲音。（圖擷自駐紐約台北經濟文化辦事處臉書）

    第76屆聯合國大會於14日開議，在紐約時報廣場的大螢幕出現象徵祈福的天燈，台灣駐紐約辦事處表示，希望藉此藉此向聯合國社群喊話，表達每個人都有發聲的權利，請聽見台灣的聲音。（圖擷自駐紐約台北經濟文化辦事處臉書）

    2021/09/15 13:32

    〔即時新聞／綜合報導〕第76屆聯合國大會於14日開議，在紐約時報廣場的大螢幕出現象徵祈福的天燈，台灣駐紐約辦事處表示，希望藉此傳達台灣參與聯合國的心聲。

    外交部近日表示，為配合今年入聯推案，駐紐約辦事處將自聯合國大會開議日起推出一系列在地文宣，設置「GiveTaiwanAVoice.com」網頁，以天燈冉冉上升為意象，及「聆聽每一份心聲，讓希望升起」（Hope soars when we all listen.）為主題訊息，呼應聯大主題「透過希望打造韌性」（Building resilience through hope），凸顯聯合國應接納台灣在內的所有人共同致力疫後復甦及永續發展。外交部也邀請國人及全球所有支持台灣參與聯合國的各界人士，透過「線上天燈」留言表達對台灣的支持。

    駐紐約辦事處今日也陸續PO出，在時報廣場1號大樓（One Times Square）高達350英尺（約106.7公尺）的大螢幕上，也出現天燈升空的現場畫面，將與其他廣告重複播放24小時，藉此向聯合國社群喊話，表達每個人都有發聲的權利，請聽見台灣的聲音。

    外交部長吳釗燮也在「GiveTaiwanAVoice.com」網頁上留言寫道：「現在是聯合國開門接納台灣的時刻，共同為所有人打造更永續堅韌的未來」。駐紐約辦事處長李光章則是留言：「有台灣參與的聯合國，是我們需要的聯合國」。立法院院長游錫堃也表示「盼聯合國呼應美國國會通過之《台北法》，支持台灣有意義參與國際組織！」

    在「GiveTaiwanAVoice.com」網頁上，也可看到支持台灣參與聯合國的各界人士紛紛留言，表示「是時候讓台灣加入聯合國了」、「在猛烈的共產主義國家壓迫下，台灣需要更多國家的支持和認同。」、「台灣加油」、「世界需要聽到台灣的聲音，台灣是世界的一部分」等。

    第76屆聯合國大會於14日開議，在紐約時報廣場的大螢幕出現象徵祈福的天燈，台灣駐紐約辦事處表示，希望藉此藉此向聯合國社群喊話，表達每個人都有發聲的權利，請聽見台灣的聲音。（圖擷自駐紐約台北經濟文化辦事處臉書）

    第76屆聯合國大會於14日開議，在紐約時報廣場的大螢幕出現象徵祈福的天燈，台灣駐紐約辦事處表示，希望藉此藉此向聯合國社群喊話，表達每個人都有發聲的權利，請聽見台灣的聲音。（圖擷自駐紐約台北經濟文化辦事處臉書）

    第76屆聯合國大會於14日開議，在紐約時報廣場的大螢幕出現象徵祈福的天燈，台灣駐紐約辦事處表示，希望藉此藉此向聯合國社群喊話，表達每個人都有發聲的權利，請聽見台灣的聲音。（圖擷自駐紐約台北經濟文化辦事處臉書）

    第76屆聯合國大會於14日開議，在紐約時報廣場的大螢幕出現象徵祈福的天燈，台灣駐紐約辦事處表示，希望藉此藉此向聯合國社群喊話，表達每個人都有發聲的權利，請聽見台灣的聲音。（圖擷自駐紐約台北經濟文化辦事處臉書）

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