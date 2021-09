台灣天燈在紐約大螢幕升空 推台灣加入聯合國

第76屆聯合國大會於14日開議,在紐約時報廣場的大螢幕出現象徵祈福的天燈,台灣駐紐約辦事處表示,希望藉此藉此向聯合國社群喊話,表達每個人都有發聲的權利,請聽見台灣的聲音。(圖擷自駐紐約台北經濟文化辦事處臉書)

2021/09/15 13:32

〔即時新聞/綜合報導〕第76屆聯合國大會於14日開議,在紐約時報廣場的大螢幕出現象徵祈福的天燈,台灣駐紐約辦事處表示,希望藉此傳達台灣參與聯合國的心聲。

外交部近日表示,為配合今年入聯推案,駐紐約辦事處將自聯合國大會開議日起推出一系列在地文宣,設置「GiveTaiwanAVoice.com」網頁,以天燈冉冉上升為意象,及「聆聽每一份心聲,讓希望升起」(Hope soars when we all listen.)為主題訊息,呼應聯大主題「透過希望打造韌性」(Building resilience through hope),凸顯聯合國應接納台灣在內的所有人共同致力疫後復甦及永續發展。外交部也邀請國人及全球所有支持台灣參與聯合國的各界人士,透過「線上天燈」留言表達對台灣的支持。

駐紐約辦事處今日也陸續PO出,在時報廣場1號大樓(One Times Square)高達350英尺(約106.7公尺)的大螢幕上,也出現天燈升空的現場畫面,將與其他廣告重複播放24小時,藉此向聯合國社群喊話,表達每個人都有發聲的權利,請聽見台灣的聲音。

外交部長吳釗燮也在「GiveTaiwanAVoice.com」網頁上留言寫道:「現在是聯合國開門接納台灣的時刻,共同為所有人打造更永續堅韌的未來」。駐紐約辦事處長李光章則是留言:「有台灣參與的聯合國,是我們需要的聯合國」。立法院院長游錫堃也表示「盼聯合國呼應美國國會通過之《台北法》,支持台灣有意義參與國際組織!」

在「GiveTaiwanAVoice.com」網頁上,也可看到支持台灣參與聯合國的各界人士紛紛留言,表示「是時候讓台灣加入聯合國了」、「在猛烈的共產主義國家壓迫下,台灣需要更多國家的支持和認同。」、「台灣加油」、「世界需要聽到台灣的聲音,台灣是世界的一部分」等。

