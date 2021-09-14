漢光演習》戰機起降戰備道萬眾矚目 10年前曾飛…但採低空衝場

昨天及今天屏東的天氣並不穩定，是否影響起隆，引發外界關注。（記者陳彥廷攝）

2021/09/14 23:09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕戰機起降屏東戰備道為今年漢光演習重頭戲，明天（15日）清晨6時即將展開，今天早上8點開始，就有大批軍方人員進駐籌備，各式機具、航空燃油油罐車等陸續駛入管制區，軍方並在佳冬運動公園停車場台搭設觀禮台，外傳國安高層將親自前來視導。

公路總局與軍方今天進行最終大掃街，並將路旁路樹以白色塑膠網覆蓋，不讓花瓣、落葉飄落跑道，本次若成功起降，不僅是總統蔡英文任內首度啟用屏東戰備道，更是屏東戰備道史上首次起降，格外引發關注。

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也因為許多可能的紀錄，昨天就已開始吸引軍事迷前來卡位搶攝影點，今天更有媒體出動剪刀車，有軍事迷出動登高梯，顯見眾人皆引頸期盼，原來，屏東戰備道早在10年前就曾安排戰機起降屏東戰備道，但當時因天候不佳，僅採低空衝場展示戰機性能，令不少人扼腕，也由於當時早早就宣布僅採衝場，部分攝影迷索性不到場。

不過，屏東枋寮、佳冬一帶昨天、今天的早晨及下午都下起雨，早晨的雨勢尤其滂沱，令早早到場的軍事迷也相當擔心是否會如同10年前一般，因雨而改衝場方式，所幸經詢恆春氣象站，明天枋寮、佳冬降雨機率初估僅30%，而昨、今兩天的降雨是因為西南風盛行緣故，明天就預報上的預測，會較昨、今兩天更為穩定。

現場已有不少軍事迷及SNG車前來卡位。（記者陳彥廷攝）

軍方圍出封鎖線。（記者陳彥廷攝）

現場已有不少軍事迷及SNG車前來卡位。（記者陳彥廷攝）

軍方於文化二路口旁設置觀禮台。（記者陳彥廷攝）

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