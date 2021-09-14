為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    漢光演習》戰機起降戰備道萬眾矚目 10年前曾飛…但採低空衝場

    昨天及今天屏東的天氣並不穩定，是否影響起隆，引發外界關注。（記者陳彥廷攝）

    昨天及今天屏東的天氣並不穩定，是否影響起隆，引發外界關注。（記者陳彥廷攝）

    2021/09/14 23:09

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕戰機起降屏東戰備道為今年漢光演習重頭戲，明天（15日）清晨6時即將展開，今天早上8點開始，就有大批軍方人員進駐籌備，各式機具、航空燃油油罐車等陸續駛入管制區，軍方並在佳冬運動公園停車場台搭設觀禮台，外傳國安高層將親自前來視導。

    公路總局與軍方今天進行最終大掃街，並將路旁路樹以白色塑膠網覆蓋，不讓花瓣、落葉飄落跑道，本次若成功起降，不僅是總統蔡英文任內首度啟用屏東戰備道，更是屏東戰備道史上首次起降，格外引發關注。

    也因為許多可能的紀錄，昨天就已開始吸引軍事迷前來卡位搶攝影點，今天更有媒體出動剪刀車，有軍事迷出動登高梯，顯見眾人皆引頸期盼，原來，屏東戰備道早在10年前就曾安排戰機起降屏東戰備道，但當時因天候不佳，僅採低空衝場展示戰機性能，令不少人扼腕，也由於當時早早就宣布僅採衝場，部分攝影迷索性不到場。

    不過，屏東枋寮、佳冬一帶昨天、今天的早晨及下午都下起雨，早晨的雨勢尤其滂沱，令早早到場的軍事迷也相當擔心是否會如同10年前一般，因雨而改衝場方式，所幸經詢恆春氣象站，明天枋寮、佳冬降雨機率初估僅30%，而昨、今兩天的降雨是因為西南風盛行緣故，明天就預報上的預測，會較昨、今兩天更為穩定。

    現場已有不少軍事迷及SNG車前來卡位。（記者陳彥廷攝）

    現場已有不少軍事迷及SNG車前來卡位。（記者陳彥廷攝）

    軍方圍出封鎖線。（記者陳彥廷攝）

    軍方圍出封鎖線。（記者陳彥廷攝）

    現場已有不少軍事迷及SNG車前來卡位。（記者陳彥廷攝）

    現場已有不少軍事迷及SNG車前來卡位。（記者陳彥廷攝）

    軍方於文化二路口旁設置觀禮台。（記者陳彥廷攝）

    軍方於文化二路口旁設置觀禮台。（記者陳彥廷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    漢光演習》戰機起降屏東戰備道 總統回鄉親自視導
    2021/09/14 22:55

    漢光演習》戰機起降屏東戰備道 總統回鄉親自視導
    漢光圖輯》模擬重要機房滲透破壞 憲兵雲豹甲車秀戰力奪回
    2021/09/14 15:19

    漢光圖輯》模擬重要機房滲透破壞 憲兵雲豹甲車秀戰力奪回

    海線投資火力全開 最高地標出現了！
    漢光演習》戰備道堅壁清野！清掃車進場掃街 連花瓣都封
    2021/09/14 14:44

    漢光演習》戰備道堅壁清野！清掃車進場掃街 連花瓣都封
    176秒看完近10年漢光演習！ 陸軍影片見證台灣國防成長史
    2021/09/14 10:18

    176秒看完近10年漢光演習！ 陸軍影片見證台灣國防成長史

    股市賣超滿手現金 豪宅交易正旺
    獨家直擊》F-16V聯手幻象2000 漢光演習拂曉出擊
    2021/09/14 06:50

    獨家直擊》F-16V聯手幻象2000 漢光演習拂曉出擊
    爭睹佳冬戰備道「首次」戰機起降 軍事迷搶先前往佔位
    2021/09/13 20:14

    爭睹佳冬戰備道「首次」戰機起降 軍事迷搶先前往佔位
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播