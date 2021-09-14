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    視察非洲豬瘟國際郵包檢疫 蘇貞昌：滴水不漏才能守住國門

    中秋佳節連假將至，行政院長蘇貞昌（中）前往台北郵件處理中心視察國際郵包檢疫作業。（圖為行政院提供）

    中秋佳節連假將至，行政院長蘇貞昌（中）前往台北郵件處理中心視察國際郵包檢疫作業。（圖為行政院提供）

    2021/09/14 20:18

    〔記者李欣芳／台北報導〕中秋佳節連假將至，行政院長蘇貞昌為防堵非洲豬瘟，今天（14日）會同農委會主委陳吉仲、交通部長王國材等官員前往台北郵件處理中心，視察國際郵包檢疫作業。他指示，相關部會持續嚴守邊境，對於違法業者應嚴懲並予以重罰，也應從源頭向外籍移工及配偶宣導禁止寄送肉製品，並要做好人力配置，善用科技查驗，減輕第一線同仁負擔。蘇貞昌強調，非洲豬瘟的防治工作務必做到滴水不漏，才能守住國門、守住國家、守住台灣。

    蘇貞昌表示，中國發現非洲豬瘟疫情，兩年多來造成周邊14個國家淪陷，全世界也有60多國感染非洲豬瘟，但過去台灣在第一線人員努力下，不讓非洲豬瘟進入國內，兩年多來為台灣嚴守國境、守住疫情，他以行政團隊為傲。而自國內上月22日驗出走私越南肉品，為了解防堵非洲豬瘟情形，他曾親自前往桃園機場海關、台北港海關、林口及桃園養豬場、台南市廚餘高速發酵廠及屏東台糖東海豐畜殖場等地視察。

    蘇貞昌指出，台灣自8月22日檢驗出越南走私肉品含非洲豬瘟病毒，而自9月6日後迄今，皆未再驗出相關病毒，請相關主管機關持續守住邊境，加強查驗從高風險疫區進來的豬肉製品。他並指示相關單位拿出辦法，加強查驗，嚴懲重罰，若為報關行發生違規亦應嚴厲處罰，請相關主管機關務必讓業者知曉。

    此外，對於外籍移工及配偶，蘇貞昌也請內政部與勞動部平時就要以其母國語言，多加宣導臺灣不得進口肉製品之規定以及政府嚴格執法的決心，使其告知母國家鄉親友勿再寄送肉製品，一有查獲即嚴厲處罰，這才是自源頭阻絕風險的方法。

    蘇貞昌表示，他今天特別赴第一線向工作同仁感謝及致敬，第一線同仁若能提供好意見防堵非洲豬瘟，要多予以傾聽支持，讓同仁更有效作業。此外，也要藉此機會感謝郵務同仁，不論是口罩配送、疫苗、防疫與即將發行的五倍券，郵務同仁都全力協助，他也願意給予第一線同仁增加薪資津貼及人力，請交通部長王國材從各方面給予同仁合理及有效的支持。

    他強調，請相關部會務必將檢驗、通關及防疫等工作做到最好、並做到滴水不漏，讓世界知道台灣防疫的顯著成效，真正守住國門、守住國家、守住台灣。

    蘇貞昌今天除聽取行政院農業委員會動植物防疫檢疫局「因應中秋節強化入境郵包檢疫措施」簡報外，並現場視察開拆作業區、檢疫犬檢疫區、疫區分流集中區、海關X光檢查區、開封查驗區、動植物檢疫等通關作業。

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