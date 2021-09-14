視察國造「獵風者衛星」 蔡英文：10年251億打造太空國家隊！

蔡英文14日上午視察國家太空中心，表示政府在未來十年會投入251億打造「太空國家隊」。（圖翻攝自總統府官網）

2021/09/14 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天（14日）上午到訪總部位於新竹市的國家太空中心，視察我國研發自製的「獵風者衛星」。蔡英文表示，台灣接下來的重點發展方向就是太空項目，未來將投資251億元打造「台灣太空國家隊」！

隸屬於國家實驗研究院的國家太空中心，今年屆滿成立30週年。蔡英文今天一早就前往國家太空中心視察我國自主研發的「獵風者號」氣象衛星，同時也在衛星操控中心參觀「多重任務衛星與地面天線站操作展示」，並聽取剛接下太空中心主任的「火箭阿伯」吳宗信簡報「我國太空計畫發展現況及展望」。隨行的有科技部長吳政忠、國家實驗研究院院長吳光鐘、新竹市長林智堅和民進黨立院黨團總召柯建銘。

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針對獵風者衛星，吳宗信介紹時提到，這顆衛星搭載最新技術，透過反射衛星導航系統的訊號，監測海浪高度、風速、預測颱風強度和路徑，會在高度500至600公里的軌道繞行地球，主要任務就是接收海面資料，預測颱風強度、路徑，加強精準度，預計2022年6月發射。

蔡英文表示，「探索太空、挑戰未知，一直是人類的重要夢想；發展太空產業、參與在全新的太空時代，台灣一定不會缺席，這也是她擔任總統以來，重要的執政目標之一。這幾年來，從福衛五號到福衛七號，台灣已經開始展現自主研製衛星的實力。在人類第一次取得黑洞影像，以及在火星上駕駛探測車的跨國團隊中，也有許多台灣太空人才的參與。」

蔡英文進一步指出，台灣絕對有能力進軍全球的太空市場及產業，去年，她已經宣布太空產業是台灣「六大核心戰略產業」中的關鍵項目；因此，第三期國家太空計畫總共會在十年投入251億元，「目前世界各國都積極進軍太空，未來十年，預計會有數以萬計低軌衛星發射，也會帶動衛星本體製造、地面設備系統的大幅需求。要把握這個商機，我們現在就要開始積極往太空布局，而且要進一步打造太空科技的台灣國家隊。」

蔡英文也勉勵政府團隊，「政府要發揮台灣在半導體、精密製造方面的長期優勢，聯合產官學界的力量，透過科技部和國發基金，結合業者和供應鏈廠商，一起打進全球的太空產業鏈。此外，在接下來十年，也是世界各國爭取重返月球的關鍵十年，強化台灣的整體太空科技發展，可以讓台灣在新的太空時代當中，找到更具有戰略意義的地位。」

總統蔡英文（前排中）今天前往新竹市視察國家太空中心。（圖翻攝自國家實驗研究院臉書）

蔡英文在國家太空中心參觀、聽取導覽。（圖翻攝自國家實驗研究院臉書）

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