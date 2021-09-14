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    催生「日台交流基本法」 謝長廷希望任內找到突破路徑

    謝長廷強調，制定「日台交流基本法」的目的，主要是考慮到即使是民間的關係，台日雙方仍有必要在法律上有明確約定。（資料照，記者林翠儀攝）

    謝長廷強調，制定「日台交流基本法」的目的，主要是考慮到即使是民間的關係，台日雙方仍有必要在法律上有明確約定。（資料照，記者林翠儀攝）

    2021/09/14 13:53

    〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕在美國有意將我國駐美代表處名稱改為「台灣代表處」之際，駐日代表謝長廷在日本產經新聞連載中的訪談錄「話的肖像話」中，也期待日本盡早制定「日台交流基本法」，讓台日雙方的交流在法律上有明確約定。他還表示，希望在擔任駐日代表期間內，能為實現制定「日台交流基本法」找到一條路徑。

    由眾議員高鳥修一擔任召集人的自民黨內團體「保守團結之會」，今年3月召開會議，做出將要求制定「日台交流基本法」，並舉辦自民黨與台灣執政黨民進黨的定期協商等決議，謝長廷也獲邀出席。

    謝長廷表示，日台並無正式外交關係，民間交流成為往來的基本。雙方所締結的漁業及航空、課稅等協定都非常重要，但每項約定的當事人確實皆為雙方的民間聯絡機關。

    從台灣方面來看，負有駐日大使館功能的台北駐日經濟文化代表處，不管是實質角色為大使的我、或是大使館館員的代表處同仁，皆被視為一般平民，當然並無外交特權。

    他強調，制定「日台交流基本法」的目的，主要是考慮到即使是民間的關係，台日雙方仍有必要在法律上有明確約定。

    謝長廷進一步指出，假設有台灣人在日本因某種嫌疑遭到逮捕，日本的搜查當局並不會通知台灣的駐日代表處。

    通常如果是一般國家間的關係，若外國人遭到拘留或逮捕，首先是通知大使館或是管轄區域的領事館等外國公館，大使館等領事官員得探望遭拘留的本國人聽取事情緣由，如本國人遭受到不利的對待，可予以協助。

    謝長廷強調，各界開始要求制定「日台交流基本法」，並非單僅為台灣，對因留學或工作等在台灣生活的日本人及其家屬也有所助益。因觀光等人員往來頻繁的台日關係，能在法律下令人安心的持續發展，對日本及日本人而言也是非常重要的課題。

    期盼與台灣共享民主價值觀的日本國民能理解法律的重要性，透過政治予以協助。謝長廷還表示，他正思考在擔任駐日代表期間內，能為實現制定「日台交流基本法」找到一條路徑。

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