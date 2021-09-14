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    感謝布林肯重申對台承諾 外交部：深化合作維護台海和平

    外交部發言人歐江安出席例會。（記者呂伊萱攝）

    外交部發言人歐江安出席例會。（記者呂伊萱攝）

    2021/09/14 13:25

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務卿布林肯13日重申，美國將繼續履行對台承諾。外交部今天表示感謝，並強調我國政府將提升自我防衛能力，捍衛台灣人民自由民主的生活方式，並透過深化台美及區域國家合作，維護台海和平。

    美國國務卿布林肯於美東時間本（9）月13日以視訊方式出席聯邦眾議院外交委員會聽證會，被問及外界對美國撤軍阿富汗的質疑。他重申，撤軍是正確決定，續留只對中國有利。共和黨籍眾議員費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）詢問，是否願意清楚表示若烏克蘭、台灣分別受到俄羅斯、中國侵略，美國會盡一切所能支持並捍衛他們？

    布林肯回應說，美國會履行對「兩國」（both countries）的承諾，包含在「台灣關係法」下對台灣的承諾。

    外交部發言人歐江安今天在例會表示，拜登政府自上任以來，已多次強調對台灣的支持堅若磐石，美方並以實際行動持續力挺台灣。

    歐江安並強調，我國政府將堅定不移地提升自我防衛能力，以捍衛台灣人民的生命財產及自由民主的生活方式，並透過深化台美及區域國家合作，維護台海和平，為印太區域長遠的穩定與繁榮做出貢獻。

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