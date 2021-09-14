竹竹併引話題 邱顯智：不懂為何林智堅市長一直刻意忽略苗栗

時代力量立委邱顯智。（記者楊丞彧攝）

2021/09/14 13:24

〔記者楊丞彧／台北報導〕針對新竹市長林智堅鬆口參選合併後的大新竹市長，被視為下屆新竹市長潛在人選的時代力量立委邱顯智再次強調，他反對的是因人設事，且不懂為何林智堅市長一直刻意忽略苗栗，邱顯智呼籲合併應做通盤的考量，並針對法規做出綜合調整。

邱顯智表示，對於竹竹合併大家的議論非常多，純粹就制度討論的話，縣市是否要合併，或怎麼做區域劃分，是可以討論的也是重要議題。不過邱顯智首先質疑，他不懂為何林智堅市長一直刻意略過苗栗。邱顯智指出，竹竹苗作為北台灣科技廊帶，包含從竹北到竹南、頭份，不懂林市長為什麼要這樣切割。

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其次，邱顯智也提到，若林智堅市長覺得竹竹合併是重要議題，為什麼在任期將屆滿時才想到，會讓人有因人設事的感覺。最後，邱顯智也說，新竹縣市合併人口僅一〇二萬人，不符合地方制度法第四條規定之一百二十五萬人之要件。

邱顯智質疑，柯建銘總召提出要下修到一百萬人，可以這樣因人設事，或因為要卸任的首長想繼續參選、繼續執政，就去做相應的調整嗎？邱顯智重申反對因人設事，因為特定的人、具體的事件去做個案的作法，應該要做通盤的考量，檢討財政收支劃分法、區域劃分法等，應該做通盤的調整。

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