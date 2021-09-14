高市府111年度總預算規模達1514.92億 淨舉借連11年下降

陳其邁主政下的高市府，111年度總預算規模達1514.92億，淨舉借連11年下降。（資料照）

2021/09/14 12:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府111年度總預算，經市政會議通過，已函送市議會審議，總預算規模達1514.92億，歲入編列1455.98億元，歲出編列1514.92億元，歲入出差短淨舉借58.94億元，較110年度再減少3.15億元，已連續11年下降，再創新低。

高市府表示，111年度總預算案規模雖較今年度減少6.07億元，但實際上，勞健保最後欠費80億餘元，雖已於110年編列還清，但整體規模僅酌降6億餘元，代表實質預算支出，仍增加74.23億餘元。

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其中，市府積極向中央爭取計畫型補助挹注市政建設達288.98億元也創新高，高市府對中央支持推動地方建設及發展，表達感謝。

高市府表示，隨著高齡社會來臨，社福預算隨著老年人口成長逐年增加，111年度增列11.42億元，共編列125.47億元，累計陳其邁上任後，社福預算已增加21.84億元。

為減輕育兒家庭負擔，高市府增設公共托育據點，建構0至2歲兒童社區公共托育計畫，共編列4.18億元（含補助），預計將新增23處公托據點，全市達53處。

此外，為優化運動量能，高市府投入1億元啟動運動發展基金，並盤點設置13座運動中心，其中5座推動中，111年再編列楠仔坑等8座運動中心預算4.13億元（含公務1.88億及中央等補助2.26億），預計111年底將有7座可投入營運。

針對重大交通建設部分，捷運建設4線齊發增列31.19億元，共編列39.68億元（含公務7.4億、基金20.98億、中央11.29億）。捷運紅線加速北向路竹、南朝林園延伸，黃線已通過環評大會，力拚111年底全數動工，環狀輕軌也將在112年成圓。

在城鄉市政建設部分，整體路平、公園、防洪清疏、農路、部落道路、漁港設施等維護經費，增列3.75億元，共編列31.27億元；並以促參方式引進商機活水，投入內門觀光休閒園區編列5000萬元；及編列4000萬元探勘寶來溫泉第二口井；且為打造適合親子共遊的動物園，啟動壽山動物園改造運動，編列5000萬元。

為實現居住正義，市府也運用住宅基金9.05億元，加速興建苓雅區機11、三民區新都段及岡山區大鵬九村等三處社會住宅；中央與市府共同推動、合作規劃興辦社宅共計8800戶。

高雄市111年總預算中，資本門編列256.85億，佔歲出預算比例16.95%，也較去年度增加6.1億。

高市府強調，高雄市政府111年總預算，除以財政穩健為基底，各項市政建設推展不打折，爭取市議會認同，共同建設高雄。

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