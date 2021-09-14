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    大溫哥華台僑聯合會 籲國際社會正視台灣參與聯合國期盼

    大溫台僑聯合會表達支持台灣參與聯合國體系的堅定立場。（大溫哥華台僑聯合會提供）

    大溫台僑聯合會表達支持台灣參與聯合國體系的堅定立場。（大溫哥華台僑聯合會提供）

    2021/09/14 12:48

    〔本報駐加特約記者張伶銖／溫哥華報導〕為了讓加拿大及國際社會正視台灣人民對參與聯合國體系的期待，大溫哥華台灣僑界聯合會特別在聯合國開會前夕發表聲明，表達大溫台僑堅定支持台灣參與聯合國體系的立場。

    聯合會在聲明中指出，在大溫的台僑支持以「台灣為全球落實永續發展目標（SDGs）之重要夥伴」主軸，繼續向國際社會發聲。

    聲明說，聯合會支持台灣「攜手共創更美好的後疫情時代-台灣可以幫忙」 （Recover Better Together - Taiwan can help）的訴求，並為國內外抗疫鬥士加油打氣。

    聯合會認為，聯合國應立即採取行動解決，2350萬台灣人民至今仍被不當排除在聯合國體系外如此不公不義的現況。

    聯合會說，聯合國不讓台灣人，包括台灣媒體出席聯合國相關會議或採訪會議的權利，這是剝奪了台灣人民的合法權利。

    聯合會因此籲請國際社會支持台灣，讓聯合國確保台灣有平等權利、有尊嚴參與，與實現「永續發展目標」的相關會議、機制及活動，並相信台灣能做出有益於國際的貢獻。

    第76屆聯合國大會訂於紐約時間9月14日在聯合國總部開會，並於21日至27日舉行總辯論。

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