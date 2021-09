大溫哥華台僑聯合會 籲國際社會正視台灣參與聯合國期盼

大溫台僑聯合會表達支持台灣參與聯合國體系的堅定立場。(大溫哥華台僑聯合會提供)

2021/09/14 12:48

〔本報駐加特約記者張伶銖/溫哥華報導〕為了讓加拿大及國際社會正視台灣人民對參與聯合國體系的期待,大溫哥華台灣僑界聯合會特別在聯合國開會前夕發表聲明,表達大溫台僑堅定支持台灣參與聯合國體系的立場。

聯合會在聲明中指出,在大溫的台僑支持以「台灣為全球落實永續發展目標(SDGs)之重要夥伴」主軸,繼續向國際社會發聲。

請繼續往下閱讀...

聲明說,聯合會支持台灣「攜手共創更美好的後疫情時代-台灣可以幫忙」 (Recover Better Together - Taiwan can help)的訴求,並為國內外抗疫鬥士加油打氣。

聯合會認為,聯合國應立即採取行動解決,2350萬台灣人民至今仍被不當排除在聯合國體系外如此不公不義的現況。

聯合會說,聯合國不讓台灣人,包括台灣媒體出席聯合國相關會議或採訪會議的權利,這是剝奪了台灣人民的合法權利。

聯合會因此籲請國際社會支持台灣,讓聯合國確保台灣有平等權利、有尊嚴參與,與實現「永續發展目標」的相關會議、機制及活動,並相信台灣能做出有益於國際的貢獻。

第76屆聯合國大會訂於紐約時間9月14日在聯合國總部開會,並於21日至27日舉行總辯論。

