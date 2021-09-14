福建Delta疫情擴大 對台統戰盛會「海峽論壇」將延期
2021/09/14 11:56
〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國福建省境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續擴大，福建昨日新增59例確診，其中廈門市32例、莆田市24例、泉州市3例。據悉，原訂10月23日於廈門舉行的中共大型對台統戰活動「海峽論壇」，因受疫情影響將延期舉行。
據中共官媒《央視》報導，截至9月13日，中國福建省莆田市上週五爆發肺炎疫情，部分患者判定感染傳染力極高的Delta變異株病毒。莆田疫情以鋪頭小學、協勝鞋廠二條傳播鏈為主，已向外擴散至廈門、泉州市。
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福建當局緊急宣布，因疫情原因，9月16日至18日舉行的海峽兩岸青年節，延期舉辦；另外，兩岸人士指出，中國國台辦原規劃今年6月舉行的海峽論壇，因疫情順延至10月23日，此次因福建再度爆發疫情將再度延期。
兩岸人士表示，海峽論壇是中共官方主辦的大型對台統戰活動，前立法院長王金平去年9月原要代表中國國民黨率領100多人參訪團赴會，行前因央視主播李紅一句「這人要來大陸求和」，引發國民黨不滿最後取消行程，後由新黨與共產黨在海峽論壇大談祖國統一，這次海峽論壇因肺炎疫情延期，再度打亂了中共統戰活動的節奏。
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