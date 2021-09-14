蘇貞昌駁謠言 「第2劑疫苗中央僅1700人施打」

行政院長蘇貞昌指第二劑疫苗中央防疫人員僅1700人施打。（圖為行政院提供）

2021/09/14 11:24

〔記者李欣芳／台北報導〕政府正加速疫苗施打，不過，許多人正苦等施打第2劑疫苗，包括打第2劑莫德納，行政院長蘇貞昌今天上午被詢及外界質疑第2劑疫苗第2類中央等防疫人員施打率超過65%，但長者接種率只有1%時表示，「很多是不實的謠言！」他說， 「我們知道，整個第2劑施打28萬人，中央防疫人員只有1700人施打，佔不到千分之6」，而絕大部分都是在地方第一線的警義消、救護人員、清潔人員等，都勞苦功高，在第一線的危險增加，都應該給予特別照顧，大部分都是打AZ。

為防治非洲豬瘟，蘇貞昌上午到台北郵件處理中心視察國際郵包檢疫作業，他在受訪時做了以上表示。

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對於蘇揆昨天主持擴大會議中指示可就疫情評估相關鬆綁措施，媒體詢問此事，並指新北市則仍禁止內用，對此，蘇貞昌沒有直接回應新北市禁止內用一事。

不過，蘇貞昌說，「我們非常感謝全體國人同胞配合政府防疫指引」，大家看到全世界疫情變種病毒肆虐，台灣相對穩定，很不簡單，很多縣市都已經清零很久，這是很好的現象，所以他特別在主持防疫擴大會議中，請中央疫情指揮中心在疫情規範許可條件下，顧及到各地民眾的生活便利，以及小店家、小農生計能夠符合有效管理，又能適度開放，讓台灣漸漸回復到正常生活。

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