為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱學恒又送花圈 這次遠送德國給謝志偉、還嗆歡迎回台灣來告

    網紅朱學恒稱隔海送花籃給遠在德國的駐德代表謝志偉，上頭再度寫下「爾俸爾祿」等4句話的德文翻譯，並要謝對德國朋友解釋意思，還嗆「回到台灣，也歡迎你對民眾提告」。（圖擷自臉書）

    網紅朱學恒稱隔海送花籃給遠在德國的駐德代表謝志偉，上頭再度寫下「爾俸爾祿」等4句話的德文翻譯，並要謝對德國朋友解釋意思，還嗆「回到台灣，也歡迎你對民眾提告」。（圖擷自臉書）

    2021/09/14 07:17

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅朱學恒先前曾送花籃到疾管署，花籃還寫有「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，表達對政府作為的不滿，引發外界議論。他昨晚再度於臉書發文，稱隔海送花籃給遠在德國的駐德代表謝志偉，上頭再度寫下同樣4句話的德文翻譯，並要謝對德國朋友解釋意思，還嗆「回到台灣，也歡迎你對民眾提告」。

    網紅朱學恒今年6月1日上午送花籃到疾管署，花籃上還寫著「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，批評政府官員的薪水都是來自於人民的血汗錢，卻坐視人民一個接一個死去，他還稱此舉除了照顧花店生意，也照顧一下官員廉恥。後續有民眾不滿告發侮辱公署，不過台北地檢署考量朱學恒此舉僅是告誡政府官員應替民眾著想，今將他不起訴。

    昨晚間朱學恒再度於臉書發文，稱在柏林時間今天下午一點十五分時，特別請柏林花店送了四個很漂亮的花環到謝志偉的辦公室，上頭還寫有「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」4句話的德文翻譯。朱表示「身為一個納稅人，小弟一直覺得你在德國沒有很認真地盡到增進台德關係的責任，反而花了比較多時間在鬥爭出錢養你的國民，實在很糟糕，尤其你又誤解甚麼小弟沒再送花因為知錯了，我只好用行動糾正你。」

    朱學恒也說「希望你能明白台灣的民眾對你的諄諄教誨，路過的德國朋友看到了，也記得要對他們解釋戒石銘的意思喔，不要只會氣噗噗唷，回到台灣，也歡迎你對民眾提告，小弟等你」

    據本報觀察，截至今上午7點，在謝志偉的臉書尚未看到對此的回應。

    網紅朱學恒稱隔海送花籃給遠在德國的駐德代表謝志偉，上頭再度寫下「爾俸爾祿」等4句話的德文翻譯，並要謝對德國朋友解釋意思，還嗆「回到台灣，也歡迎你對民眾提告」。（圖擷自臉書）

    網紅朱學恒稱隔海送花籃給遠在德國的駐德代表謝志偉，上頭再度寫下「爾俸爾祿」等4句話的德文翻譯，並要謝對德國朋友解釋意思，還嗆「回到台灣，也歡迎你對民眾提告」。（圖擷自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    朱學恒送「喪禮花籃」挨告侮辱公署 檢方不起訴理由曝光
    2021/08/27 17:25

    朱學恒送「喪禮花籃」挨告侮辱公署 檢方不起訴理由曝光
    送花籃到疾管署嘲諷防疫政策 朱學恒被告侮辱公署結果出爐
    2021/08/27 10:47

    送花籃到疾管署嘲諷防疫政策 朱學恒被告侮辱公署結果出爐

    親愛的！今年中秋我帶了一頭豬回家
    台灣只需100萬劑疫苗？管碧玲PO台僑翻譯反嗆朱學恒
    2021/06/10 14:08

    台灣只需100萬劑疫苗？管碧玲PO台僑翻譯反嗆朱學恒
    朱學恒送花籃 「名作家躺槍」無奈發言引網友笑翻
    2021/06/06 22:39

    朱學恒送花籃 「名作家躺槍」無奈發言引網友笑翻

    國家戰略、高雄領航 大南方點燃產業錢潮
    朱學恒贈花籃讚罵中央 柯文哲：折現金給我別浪費錢
    2021/06/03 18:50

    朱學恒贈花籃讚罵中央 柯文哲：折現金給我別浪費錢
    唯恐不亂？ 朱學恒又送花給柯文哲 稱讚批中央「罵得好」
    2021/06/03 18:09

    唯恐不亂？ 朱學恒又送花給柯文哲 稱讚批中央「罵得好」
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播