朱學恒又送花圈 這次遠送德國給謝志偉、還嗆歡迎回台灣來告

網紅朱學恒稱隔海送花籃給遠在德國的駐德代表謝志偉，上頭再度寫下「爾俸爾祿」等4句話的德文翻譯，並要謝對德國朋友解釋意思，還嗆「回到台灣，也歡迎你對民眾提告」。（圖擷自臉書）

2021/09/14 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕網紅朱學恒先前曾送花籃到疾管署，花籃還寫有「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，表達對政府作為的不滿，引發外界議論。他昨晚再度於臉書發文，稱隔海送花籃給遠在德國的駐德代表謝志偉，上頭再度寫下同樣4句話的德文翻譯，並要謝對德國朋友解釋意思，還嗆「回到台灣，也歡迎你對民眾提告」。

網紅朱學恒今年6月1日上午送花籃到疾管署，花籃上還寫著「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，批評政府官員的薪水都是來自於人民的血汗錢，卻坐視人民一個接一個死去，他還稱此舉除了照顧花店生意，也照顧一下官員廉恥。後續有民眾不滿告發侮辱公署，不過台北地檢署考量朱學恒此舉僅是告誡政府官員應替民眾著想，今將他不起訴。

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昨晚間朱學恒再度於臉書發文，稱在柏林時間今天下午一點十五分時，特別請柏林花店送了四個很漂亮的花環到謝志偉的辦公室，上頭還寫有「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」4句話的德文翻譯。朱表示「身為一個納稅人，小弟一直覺得你在德國沒有很認真地盡到增進台德關係的責任，反而花了比較多時間在鬥爭出錢養你的國民，實在很糟糕，尤其你又誤解甚麼小弟沒再送花因為知錯了，我只好用行動糾正你。」

朱學恒也說「希望你能明白台灣的民眾對你的諄諄教誨，路過的德國朋友看到了，也記得要對他們解釋戒石銘的意思喔，不要只會氣噗噗唷，回到台灣，也歡迎你對民眾提告，小弟等你」

據本報觀察，截至今上午7點，在謝志偉的臉書尚未看到對此的回應。

網紅朱學恒稱隔海送花籃給遠在德國的駐德代表謝志偉，上頭再度寫下「爾俸爾祿」等4句話的德文翻譯，並要謝對德國朋友解釋意思，還嗆「回到台灣，也歡迎你對民眾提告」。（圖擷自臉書）

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