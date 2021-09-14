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    獨家直擊》F-16V聯手幻象2000 漢光演習拂曉出擊

    F-16V點燃 「後燃器」緊急升空。（記者游太郎攝）

    F-16V點燃 「後燃器」緊急升空。（記者游太郎攝）

    2021/09/14 06:50

    〔記者游太郎／花蓮報導〕「漢光37號」演習進入第二天，全國各基地清晨實施「聯合防空作戰演練」，拂曉時分花蓮空軍基地4架幻象2000、2架F-16V型戰機，受令後拂曉出擊，緊急起飛攔截敵機，地面防空部隊則機動進入陣地進行接戰演練，全方位驗證各級部隊的防空應變作為。

    今天清晨5時許，空軍花蓮基地的機堡內氣氛相當緊張，地勤人員忙著為幻象2000及F-16V型戰機進行飛行前整備，5時25分陸續滑行至加溫坪待命，35分兩架幻象2000緊急起飛、40分兩架F-16V跟進、5分鐘後兩架幻象2000接續升空迎敵，巨大的發動聲劃破清晨天空，升空後模擬對敵機攔截任務，確保東部空域的制空權。

    幻象及F-16V戰機緊急升空時，點燃「後燃器」後加足馬力，拂曉出擊的畫面相當震撼，橘紅色尾焰在晨曦中顯得格外顯眼。

    官員指出，今年的漢光演習雖然規模縮減，但所有科目均依規定實兵演練，過程毫不含糊，尤其是F-16V完成性能提升後，已逐漸擔負吃重的空防任務，接下來的演習項目將是演練的重心之一，成效也是今年國防部觀察的重點。

    漢光演習第二天，拂曉前空軍花蓮基地機堡燈火通明，地勤人員正進行各項整備作業。（記者游太郎攝）

    漢光演習第二天，拂曉前空軍花蓮基地機堡燈火通明，地勤人員正進行各項整備作業。（記者游太郎攝）

    幻象2000戰機滑出機堡，待命出擊。（記者游太郎攝）

    幻象2000戰機滑出機堡，待命出擊。（記者游太郎攝）

    幻象戰機滑出機堡後，進行最後的整備作業。（記者游太郎攝）

    幻象戰機滑出機堡後，進行最後的整備作業。（記者游太郎攝）

    幻象2000戰機拂曉緊急升空迎敵。（記者游太郎攝）

    幻象2000戰機拂曉緊急升空迎敵。（記者游太郎攝）

    F-16V戰機升空，漂亮的尾熖清晣可見。（記者游太郎攝）

    F-16V戰機升空，漂亮的尾熖清晣可見。（記者游太郎攝）

    幻象2000戰機尾熖相當漂亮，映著晨曦格外顯眼。（記者游太郎攝）

    幻象2000戰機尾熖相當漂亮，映著晨曦格外顯眼。（記者游太郎攝）

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